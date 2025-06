Άρχισαν προπονήσεις Τσιτσιπάς – Ιβανίσεβιτς: Η πρώτη αλλαγή και η ατάκα του Κροάτη για τον Χάρι Πότερ (vids)

Τις πρώτες του προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Γκόραν Ιβανίσεβιτς κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τενίστα να προετοιμάζεται για τη σεζόν του γρασιδιού. Ο συμπατριώτης μας, μετά από ολιγοήμερες διακοπές, ταξίδεψε στο Ζάγκρεμπ και άρχισε να δουλεύει με τον πολύπειρο Κροάτη προπονητή.

Μια συνεργασία, μέσα από την οποία ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευελπιστεί να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο. Εκεί που ανήκει. Εκεί που ορίζει το ταλέντο του και η ποιότητά του. Το έργο του 26χρονου τενίστα δεν θα είναι εύκολο και θα χρειαστεί πολλή δουλειά και υπομονή για να καταφέρει να βρεθεί και πάλι στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης και στη διεκδίκηση τίτλων, αλλά γνωρίζει καλά ότι έχει μπροστά του μια χρυσή ευκαιρία.

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς έχει την εμπειρία για να βελτιώσει το παιχνίδι του Τσιτσιπά και να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του Στέφανου. Μια διαδικασία, που ξεκινάει από το πιο απλό και φτάνει μέχρι το πιο σύνθετο κομμάτι. Από τη ρακέτα, έως την αγωνιστική τακτική. Ο Κροάτης προπονητής μιλώντας για τις πρώτες ημέρες της συνεργασίας του με τον Στέφανο Τσιτσιπά αποκάλυψε ότι ο συμπατριώτες μας δοκίμασε 12 διαφορετικές ρακέτες, προκειμένου να βρει την κατάλληλη που θα τον κάνει να νιώσει καλύτερα μέσα στο κορτ.

Stef training with Goran in Zagreb today 🎾

Goran: the priority was to find a racket, he tried 12 😅 pic.twitter.com/yxRpf30PNU

— Sunny 💚 (@SUNNY8X) June 12, 2025