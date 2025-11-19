Από τον παλιό Χάρι Πότερ, στον νέο: Το γράμμα του Ντάνιελ Ράντκλιφ στον μάγο διάδοχο του συγκινεί

Ο παλιός Χάρι Πότερ, Ντάνιελ Ράντκλιφ, αποκάλυψε στην εκπομπή Good Morning America ότι έγραψε επιστολή στον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, τον διάδοχο μάγο στην τηλεοπτική μεταφορά που είναι και το μεγάλο στοίχημα του HBO για το 2027.

«Δεν θα έλεγα ότι όποιος πρόκειται να υποδυθεί τον Χάρι πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά γνωρίζω μερικούς ανθρώπους που εργάζονται στην παραγωγή», είπε ο Ράντκλιφ στη συνέντευξή του. «Έγραψα στον Ντόμινικ και μου έστειλε πίσω ένα πολύ γλυκό σημείωμα» συνέχισε.

Ο ΜακΛάφλιν είναι ο νεαρός πρωταγωνιστής που επιλέχθηκε ως ο νέος μάγος για την τηλεοπτική σειρά-ριμέικ και ο Ράντκλιφ, για πάντα συνδεδεμένος με το διάσημο franchise, καθώς ενσάρκωσε τον Χάρι στα οκτώ φιλμ της Warner Bros από το 2001 έως το 2011 θέλησε να χαιρετήσει την αρχή και το ξεκίνημα στη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής του.

«Δεν θέλω να είμαι ένα φάντασμα στη ζωή αυτών των παιδιών, αλλά απλώς ήθελα να του γράψω για να πω: ‘Εύχομαι να περάσεις τις καλύτερες δυνατές στιγμές σου, καλύτερες από αυτές που πέρασα εγώ – εγώ πέρασα υπέροχα, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα’», πρόσθεσε.

«Και πραγματικά το ελπίζω. Βλέπω αυτές τις φωτογραφίες του, καθώς και των άλλων παιδιών, και απλώς θέλω να τους αγκαλιάσω. Φαίνονται τόσο νέοι. Τους κοιτάζω και λέω: ‘Είναι τρελό ότι έκανα κι εγώ αυτό στην ηλικία τους’. Αλλά είναι επίσης απίστευτα γλυκό και ελπίζω να περνούν υπέροχα» κατέληξε.

Το νέο Χόγκουορτς

Ο ΜακΛάφλιν αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά του HBO, με συμπρωταγωνίστριες την Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη και τον Άλιστερ Στάουτ ως Ρον. Η αγάπη βέβαια του Ράντκλιφ δεν περιορίζεται μόνο στην κεντρική τριάδα, καθώς το νεαρό καστ της σειράς περιλαμβάνει επίσης τους Λοξ Πρατ ως Ντράκο Μαλφόι, την Αλέσια Λεόνι ως Παρβάτι Πατίλ, τον Λέο Έρλι ως Σέιμους Φίνιγκαν, τον Ρόρι Γουίλμοτ ως Νέβιλ Λονγκμπότομ και τον Άμος Κίτσον ως Ντάντλεϊ Ντάρσλεϊ, μεταξύ άλλων.

Μάλιστα, το BBC ανέφερε τον Ιούλιο ότι τα στούντιο της Warner Bros. Leavesden, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα, έκαναν μια πρωτοφανή κίνηση: κατασκεύασαν ένα προσωρινό σχολείο εντός των εγκαταστάσεων. Αυτό έγινε για να μπορούν οι νεαροί ηθοποιοί να διατηρήσουν την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και να μην χάσουν μαθήματα, δεδομένης της μεγάλης διάρκειας των γυρισμάτων.

View this post on Instagram A post shared by Filmthusiast (@filmthusiast)

Εκτός από τα ονόματα των νέων, επίδοξων μάγων, το casting της σειράς έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά του HBO θα έχει τη συμμετοχή της ίδιας της συγγραφέως, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ως executive producer, μια επιλογή που έχει διχάσει μετά τις τρανσφοβικές θέσεις της. Παράλληλα θεωρείται ευρέως ως εγγύηση ότι η νέα παραγωγή θα παραμείνει πιστή στο αρχικό λογοτεχνικό υλικό.

Η δομή της θα ακολουθήσει πιστά τη λογοτεχνική σειρά, καθώς κάθε σεζόν έχει προγραμματιστεί να καλύπτει ένα από τα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, επιτρέποντας μια πολύ πιο λεπτομερή και πιστή αφήγηση. Η πολυετής δέσμευση και η υψηλή επένδυση της Warner Bros. Discovery και του HBO υποδηλώνουν ότι η σειρά αντιμετωπίζεται ως το επόμενο μεγάλο τηλεοπτικό έπος.

Με τη δύναμη των βετεράνων

Η απόφαση για τη δημιουργία ριμέικ μόλις δύο δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης κινηματογραφικής σειράς, προκάλεσε αρχικά διχασμό στους φίλους της ιστορίας.

Ωστόσο, η τηλεοπτική μορφή, με πολλαπλά επεισόδια ανά βιβλίο, προσφέρει τον απαραίτητο χώρο για να αναδειχθούν δευτερεύοντες χαρακτήρες, μαγικές λεπτομέρειες και πολιτικές ίντριγκες του Wizarding World που δεν μπόρεσαν να χωρέσουν στα φιλμ, κάτι που αποτελεί τον κύριο λόγο για την αναβίωση.

Για να κερδίσει ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα στην ιστορία του, το HBO έχει επιστρατεύσει κορυφαία ονόματα της τηλεοπτικής βιομηχανίας για να ηγηθούν του πρότζεκτ.

Τη θέση της showrunner και βασικού σεναριογράφου ανέλαβε η Φραντσέσκα Γκάρντινερ, η οποία φέρει το βαρύ βιογραφικό επιτυχιών όπως το Succession, το His Dark Materials και το Killing Eve ενώ σε ρόλο executive producer και σκηνοθέτη πολλαπλών επεισοδίων επιστρατεύτηκε ο Μαρκ Μάιλοντ, ένας βετεράνος των μεγάλων παραγωγών, γνωστός για το σκηνοθετικό του έργο στα Succession, Game of Thrones και The Last of Us.

Η Γκάρντινερ έχει ήδη υποσχεθεί ότι θα δούμε στη σειρά «πράγματα που δεν έχουμε δει», τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνουν πιστοί στις κανονικές ηλικίες των χαρακτήρων. Εκμεταλλευόμενη την τηλεοπτική φόρμα και τις δυνατότητες της η παραγωγή έχει στόχο να ανανεώσει και να εμβαθύνει το σύμπαν του Χάρι Πότερ αναδεικνύοντας λεπτομέρειες και πλοκές που αναγκαστικά παραλείφθηκαν στις κινηματογραφικές μεταφορές.

Ο νέος Πότερ είναι ένα στοίχημα δεκαετίας

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO και το HBO Max το 2027, με την πρώτη σεζόν να αποτελείται από οκτώ επεισόδια. Η φιλοδοξία της παραγωγής είναι τόσο μεγάλη που ο Κέισι Μπλόις, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του HBO και Max Content, δήλωσε ότι το σχέδιο προβλέπει τη σειρά να διαρκέσει για «δέκα συνεχόμενα χρόνια».

Ο στόχος είναι σαφής: να δημιουργηθεί ένα νέο, σύγχρονο έπος, γεμάτο με τη φανταστική λεπτομέρεια και τους χαρακτήρες που αγαπήθηκαν για πάνω από είκοσι πέντε χρόνια, ενώ παράλληλα οι αρχικές ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες ως ο πυρήνας του franchise.