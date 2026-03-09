Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Τις τελευταίες ημέρες φημολογείται έντονα ότι ο Πολ Μπέτανι είναι υποψήφιος για τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη σειρά «Χάρι Πότερ», αλλά ο ηθοποιός δήλωσε ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν του έχει ζητήσει να αναλάβει τον ρόλο.

«Δεν έχω ακούσει τίποτα σχετικά με αυτό», είπε ο Μπίτανι στο ScreenRant όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που τον θέλουν να συμμετέχει στο κάστινγκ. «Εννοώ, είμαι μεγάλος θαυμαστής της σειράς και της HBO, αλλά κανείς δεν με έχει καλέσει».

Οι Κίλιαν Μέρφι και Τίλντα Σουίντον έχουν επίσης συνδεθεί με τον ρόλο, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί, αν και ο Βόλντεμαρτ εμφανίζεται αργότερα στη σειρά βιβλίων, άρα κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και στη σειρά.

Ο Ρέιφ Φάινς, ο οποίος έπαιξε τον ρόλο του Βόλντεμορτ στην αρχική σειρά ταινιών, είναι «υπεύθυνος» για τις εικασίες σχετικά με τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του κακού.

«Μπορείτε να το βάλετε αυτό στον τίτλο;»

Πρόσφατα, ο Ρέιφ Φάινς «υποστήριξε» ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι ο κατάλληλος για να τον αντικαταστήσει στο νέο «Χάρι Πότερ», ενώ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το «28 Years Later: The Bone Temple» (μια σειρά ταινιών στην οποία ο Μέρφι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο), είπε: «Λοιπόν, μου είπαν ότι έχουν ήδη έχουν βρει ηθοποιό έτσι δεν είναι. Έχω ήδη δηλώσει ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι πολύ καλός. Ιδανικά επιλογή. Νομίζω ότι έχουν κάνει το κάστινγκ, έτσι δεν είναι;».

Παρόλο που ο Φάινς άφησε να εννοηθεί ότι ο Μέρφι έχει αναλάβει το ρόλο, η HBO δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση σχετικά με αυτό, οπότε ο Μέρφι αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times, ο πρωταγωνιστής του «Peaky Blinders» αρνήθηκε τις φήμες.

«Κατηγορηματικά όχι. Μπορείτε να το βάλετε αυτό στον τίτλο;», δήλωσε ο Μέρφι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός, ο οποίος απέχει από το διαδίκτυο, φαίνεται ότι δεν γνώριζε καν την ύπαρξη αυτών των εικασιών μέχρι πρότινος.

Όσα γνωρίζουμε (σίγουρα)

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά των εμβληματικών βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ θα διαρκέσει επτά σεζόν, με τα γυρίσματα να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τους ρόλους του Χάρι, της Ερμιόνης και του Ρον αναλαμβάνουν οι Ντόμινικ Μακλάφλιν, Αραμπέλα Στάντον και Αλαστάιρ Στάουτ, οι οποίοι αντικαθιστούν τους Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ στις κινηματογραφικές διασκευές των βιβλίων. Ο Λοξ Πρατ αντικαθιστά τον Τον Φέλτον ως τον εχθρό του Χάρι στο σχολείο, τον Ντράκο Μαλφόι.

Στη νέα διασκευή, ο Τζον Λίθγκοου θα υποδυθεί τον Ντάμπλντορ ενώ ο Πάπα Εσιέντου έχει επιβεβαιωθεί για τον ρόλο του καθηγητή Σνέιπ, η Τζάνετ ΜακΤίρ για τον ρόλο της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ και ο Νικ Φροστ για τον ρόλο του Χάγκριντ.

Την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκε το καστ μερικών από τους συμμαθητές του Χάρι στο Χόγκουαρτς, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Κουίντιτς του Γκρίφιντορ, στην οποία θα πρωταγωνιστήσουν ο Όρσον Μάθιους ως Όλιβερ Γουντ, ο Ίθαν Σμιθ ως Λι Τζόρνταν, η Άσα Σουετάν ως Αντζελίνα Τζόνσον, η Είρε Φάρελ ως Κέιτι Μπελ και η Σεράνα Σου-Λινγκ Μπλις ως Αλίσια Σπινέτ.

Η σειρά, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027 στο HBO Max (εάν εξακολουθεί να υπάρχει ως αυτόνομη πλατφόρμα), έχει ήδη χαρακτηριστεί ως το «streaming event της δεκαετίας» από τον Τζέι Μπι Παρέτ, υπεύθυνο streaming της Warner Bros. Discovery.

*Με πληροφορίες από: Variety | Forbes