Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Η Κέιτι Λενγκ δεν έχει καμία επιθυμία να ζήσει και πάλι τις «Χάρι Πότερ» ημέρες της.

Η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε την Cho Chang μια μαθήτρια του Χόγκουαρτς σε πέντε από τις ταινίες της σειράς, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight ότι πλέον καταλαβαίνει τι εστί «μια ζωή στο προσκήνιο» – κάτι που, όταν ήταν 16 χρόνων και αποδέχθηκε τον ρόλο δεν μπορούσε να αντιληφθεί.

«Ήμουν πολύ νέα τότε και επηρεαζόμουν πολύ εύκολα από αυτά που έλεγαν οι άλλοι για μένα, επειδή δεν ήξερα ποια ήμουν», υποστήριξε.

«Δεν θα ήθελα να επιστρέψω σε εκείνη την εποχή. Όχι επειδή πέρασα άσχημα ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ ωραίο όταν ξέρεις ποια είσαι, και ακόμα προσπαθώ να το καταλάβω, αλλά είμαι λίγο πιο κοντά», πρόσθεσε.

«Ως έφηβη, σίγουρα δεν ήξερα ποια ήμουν»

Με αφορμή τη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» δια χειρός HBO, η Κέιτ Λενγκ κλήθηκε πρόσφατα να απαντήσει σε συνέντευξή της με το περιοδικό People, σε ένα (κάπως νοσταλγικό) ερώτημα: τι συμβουλή θα έδινε στην ηθοποιό που θα υποδηθεί τον χαρακτήρα της.

«Ω, Θεέ μου. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πω. Γιατί όταν είσαι σε αυτή την ηλικία, προσπαθείς να καταλάβεις το ποιος είσαι. [Προσωπικά] ως έφηβη, σίγουρα δεν ήξερα ποια ήμουν», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «ίσως τώρα είναι διαφορετικά [επειδή] η νεότερη γενιά είναι πιο ενημερωμένη για τον κόσμο των κοινωνικών δικτύων».

View this post on Instagram A post shared by SCREEN THRILL (@screenthrill)

Ωστόσο, η γενική συμβουλή της για όσους ασχολούνται με την υποκριτική είναι «να είναι απλά ο εαυτός τους, γιατί αυτό είναι που τους κάνει μοναδικούς».

«Και να μην αφήνουν τον θόρυβο που δημιουργούν οι άλλοι γύρω τους να τους επηρεάζει, γιατί αυτό που έχουν ήδη είναι ένα δώρο και πρέπει να προσπαθήσουν να το κρατήσουν», είπε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό People, η Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να δει ξανά τις ταινίες «Χάρι Πότερ» που συμμετείχε, καθώς με τα χρόνια, άλλαξε τόσο ως ηθοποιός όσο και ως άνθρωπος.

«Μεγαλώνεις και οι επιλογές σου αλλάζουν [όπως και εσύ]. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο δεν μπορώ να τις δω. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου», παραδέχτηκε.

Σε ότι αφορά το σήμερα, η Κέιτι Λενγκ συμμετέχει στο καστ της σειράς «Μπρίτζερτον» ως Lady Araminta, μια χήρα που αποκαλύπτεται ότι έχει βάλει στο μάτι την προίκα της θετής κόρης της Sophie Baek (Γέριν Χα) για να βοηθήσει οικονομικά τα δικά της παιδιά.

View this post on Instagram A post shared by Katie Leung (@_katieleung_)

Στην τέταρτη σεζόν της σειράς, που είναι εμπνευσμένη από την Σταχτοπούτα και βασίζεται στο μυθιστόρημα της Τζούλια Κουίν «An Offer From a Gentleman», η Λενγκ κυριαρχεί σε κάθε σκηνή στην οποία εμφανίζεται και, το κοινό λατρεύει να την μισεί.

*Με πληροφορίες από: People & Variety | Με πληροφορίες από: Liam Daniel/Netflix