Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Το ονοματεπώνυμο της Σκωτσέζας ηθοποιού Σίρλεϊ Χέντερσον, θα είναι για πάντοτε συνδεδεμένο με τη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», χάρη στον ρόλο της ως «Μυρτιά που κλαίει».

Πρόκειται δε, για έναν ρόλο που κατάφερε να πάρει μόνο αφού ο διευθυντής casting της ταινίας της συνέστησε να μην αναφέρει την ηλικία της στους υπόλοιπους κατά την διάρκεια των ακροάσεων.

«Μα γιατί;» πιθανότατα να αναρωτιέστε, αν δεν γνωρίζετε ότι η Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για να παίξει μια έφηβη μαθήτρια.

«Ο διευθυντής casting μου είπε: ‘Πήγαινε για το ρόλο και μην αναφέρεις την ηλικία σου’», θυμήθηκε η Χέντερσον σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent.

«Όταν μου ζήτησαν για πρώτη φορά να κάνω οντισιόν, δεν ήξερα τι εστί Χάρι Πότερ. Αλλά η αδελφή μου, που έμενε μαζί μου, είχε διαβάσει τα βιβλία. Παρ’ όλα αυτά, δεν πίστευα ότι μπορούσα να παίξω μια 14χρονη κοπέλα, επειδή ήμουν τότε ήμουν κάπου στα 30».

«Αίσθηση ομίχλης»

Όπως αποκάλυψε η Σίρλεϊ Χέντερσον, ένας από τους διευθυντές casting της ταινίας θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη ηθοποιός για τον ρόλο και δεν αποκάλυψε την ηλικία της στους υπόλοιπους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

«Πήγα στην οντισιόν ντυμένη σαν μαθήτρια — λευκό πουκάμισο, μαύρη φούστα, αλογοουρά — και σκέφτηκα: ‘Αυτό είναι γελοίο’», είπε η Χέντερσον. «Πέρασαν μήνες [από την οντισιόν] και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν όλο, αλλά μετά τηλεφώνησαν στον ατζέντη μου, ζήτησαν να με δουν ξανά και μου έδωσαν τον ρόλο. Η Μυρτιά είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα εγκλωβισμένη στο σώμαμιας  νεαρής και επειδή είναι φάντασμα, υπάρχει μια ‘αίσθηση ομίχλης’. Δεν μπορείς να δεις από πολύ κοντά το πρόσωπό μου, οπότε δεν υπήρξε πρόβλημα».

Η Χέντερσον πρόσθεσε ότι κατάφερε να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της μετά την κυκλοφορία της ταινίας, σε αντίθεση με πολλούς από τους συναδέλφους της στο «Χάρι Πότερ».

«Δεν νομίζω ότι με αναγνώρισε ποτέ κανείς [έξω στον δρόμο]», ανέφερε.

Η Χέντερσον ήταν ήδη μια καταξιωμένη ηθοποιός όταν πήρε τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει», έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «Trainspotting» και το «Topsy-Turvy».

Για την τελευταία της ερμηνεία, ήταν υποψήφια για το βραβείο London Film Critics Circle Award.

Μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά», η Χέντερσον πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Bridget Jones: The Edge of Reason», «Marie Antionette», «Meek’s Cutoff» – μεταξύ άλλων.

*Με πληροφορίες από: Variety

