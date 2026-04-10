Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»

Σύμφωνα με τον δημιουργό της σειράς «Euphoria», Σαμ Λέβινσον, η τρίτη σεζόν της σειράς του HBO περιστρέφονταν σε μεγάλο βαθμό γύρω από τον καλόκαρδο, αλλά και σκληροτράχηλο Fezco, τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Άνγκους Κλάουντ, πριν από τον θάνατο του από υπερβολική δόση τον Ιούλιο του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times, ο Λέβινσον μίλησε για μια εκδοχή της πολυαναμενόμενης τρίτης σεζόν που είχε γράψει πριν από την έναρξη της απεργίας της Ένωσης Συγγραφέων Αμερικής τον Μάιο του 2023, η oποία περιελάμβανε τον εκλιπόντα ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 25 του χρόνια.

«Ήθελα να αρχίσει να φροντίζει τον εαυτό του»

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι’ αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», είπε ο Σαμ Λέβινστον στους ΝΥΤ. «Έτσι, τον καλούσα στο σπίτι μου και του έλεγα ποια ήταν τα σχέδια για τον χαρακτήρα. Του έλεγα: ‘Κοίτα, έχει περάσει μερικά χρόνια στη φυλακή, οπότε πρέπει να αποκτήσεις αυτό το σφιχτό σώμα του φυλακισμένου’. Επειδή ήθελα να αρχίσει να γυμνάζεται και να φροντίζει τον εαυτό του».

Ο Λέβινσον αποκάλυψε επίσης ότι στο αρχικό σενάριο της πρώτης σεζόν ο Fezco πέθαινε, αλλά ένιωσε ότι «δεν μπορούσε να το κάνει», λέγοντας ότι ο Κλάουντ «χρειαζόταν κάτι να προσδοκεί, αλλιώς ίσως να χάνονταν στον κόσμο».

«Και μετά, όταν έγραφα τη δεύτερη σεζόν και έφτασα στο τέλος, σκέφτηκα: ‘Εντάξει, αυτή τη φορά θα πρέπει να το κάνω: ο Fezco θα πεθάνει’», συνέχισε ο Λέβινσον. «Και καθώς πλησιάζαμε, απλά δεν μπορούσα να το κάνω, ειδικά με όλα όσα είχαμε περάσει. Ήθελα να έχει κάτι να κρατηθεί, έναν απτό στόχο για το μέλλον».

Στην πρεμιέρα της τριίτης σεζόν, ο Λέβινσον αναφέρθηκε στον τραγικό θάνατο του Κλάουντ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

«Η απώλεια του Άνγκους ήταν πραγματικά δύσκολη για εμάς ως παραγωγή. Τον αγαπούσα βαθιά», είπε. «Πάλεψα σκληρά για να τους κρατήσω καθαρούς», πρόσθεσε.

Σε ότι αφορά τη νέα σεζόν που θα κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα, ο Λέβινσον υποστήριξε ότι είχε ως στόχο να «κρατήσει τον Κλάουντ ζωντανό» στην ιστορία και έγραψε τα επεισόδια προς τιμήν του.

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: HBO/Eddy Chen