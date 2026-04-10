Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
Fizz 10 Απριλίου 2026, 23:20

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Spotlight

Σύμφωνα με τον δημιουργό της σειράς «Euphoria», Σαμ Λέβινσον, η τρίτη σεζόν της σειράς του HBO περιστρέφονταν σε μεγάλο βαθμό γύρω από τον καλόκαρδο, αλλά και σκληροτράχηλο Fezco, τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Άνγκους Κλάουντ, πριν από τον θάνατο του από υπερβολική δόση τον Ιούλιο του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times, ο Λέβινσον μίλησε για μια εκδοχή της πολυαναμενόμενης τρίτης σεζόν που είχε γράψει πριν από την έναρξη της απεργίας της Ένωσης Συγγραφέων Αμερικής τον Μάιο του 2023, η oποία περιελάμβανε τον εκλιπόντα ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 25 του χρόνια.

«Ήθελα να αρχίσει να φροντίζει τον εαυτό του»

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι’ αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», είπε ο Σαμ Λέβινστον στους ΝΥΤ. «Έτσι, τον καλούσα στο σπίτι μου και του έλεγα ποια ήταν τα σχέδια για τον χαρακτήρα. Του έλεγα: ‘Κοίτα, έχει περάσει μερικά χρόνια στη φυλακή, οπότε πρέπει να αποκτήσεις αυτό το σφιχτό σώμα του φυλακισμένου’. Επειδή ήθελα να αρχίσει να γυμνάζεται και να φροντίζει τον εαυτό του».

Ο Λέβινσον αποκάλυψε επίσης ότι στο αρχικό σενάριο της πρώτης σεζόν ο Fezco πέθαινε, αλλά ένιωσε ότι «δεν μπορούσε να το κάνει», λέγοντας ότι ο Κλάουντ «χρειαζόταν κάτι να προσδοκεί, αλλιώς ίσως να χάνονταν στον κόσμο».

«Και μετά, όταν έγραφα τη δεύτερη σεζόν και έφτασα στο τέλος, σκέφτηκα: ‘Εντάξει, αυτή τη φορά θα πρέπει να το κάνω: ο Fezco θα πεθάνει’», συνέχισε ο Λέβινσον. «Και καθώς πλησιάζαμε, απλά δεν μπορούσα να το κάνω, ειδικά με όλα όσα είχαμε περάσει. Ήθελα να έχει κάτι να κρατηθεί, έναν απτό στόχο για το μέλλον».

Στην πρεμιέρα της τριίτης σεζόν, ο Λέβινσον αναφέρθηκε στον τραγικό θάνατο του Κλάουντ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

«Η απώλεια του Άνγκους ήταν πραγματικά δύσκολη για εμάς ως παραγωγή. Τον αγαπούσα βαθιά», είπε. «Πάλεψα σκληρά για να τους κρατήσω καθαρούς», πρόσθεσε.

Σε ότι αφορά τη νέα σεζόν που θα κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα, ο Λέβινσον υποστήριξε ότι είχε ως στόχο να «κρατήσει τον Κλάουντ ζωντανό» στην ιστορία και έγραψε τα επεισόδια προς τιμήν του.

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: HBO/Eddy Chen

Πετρέλαιο
Bruegel: Μπορεί ένα «διόδιο» στα Στενά του Ορμούζ να λύσει την πετρελαϊκή κρίση – Ποιος θα πληρώσει

Bruegel: Μπορεί ένα «διόδιο» στα Στενά του Ορμούζ να λύσει την πετρελαϊκή κρίση – Ποιος θα πληρώσει

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Κόσμος
Νέες απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν πριν από τις συνομιλίες

Νέες απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν πριν από τις συνομιλίες

Ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει τις δηλώσεις της Μελάνια περί Έπσταϊν
Τι συνέβη εδώ; 10.04.26

Η Μελάνια Τραμπ αρνείται ότι ήταν φίλη με τον Τζέφρι Έπσταϊν - Όμως, ο Τζίμι Κίμελ βρήκε μια φωτογραφία τους

Η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της στον Λευκό Οίκο ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας»
«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Τατουάζ τέλος: Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας» - Και δεν φταίει ο Μπρούκλιν για αυτό

Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Σύνταξη
Όσα δίδαξε το Χόλιγουντ στην Κάμερον Ντίαζ
Κάπως μαγικά 10.04.26

Η Κάμερον Ντίαζ μοιράζεται τα μαθήματα που έχει αποκομίσει από το Χόλιγουντ

«Είναι ένα ταξίδι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια [από το κινηματογραφικό μου ντεμπούτο]», δήλωσε η Κάμερον Ντίαζ σε πρόσφατη συνέντευξη με το People

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» – Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν
Σκάνδαλο Watergate 09.04.26

«Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» - Το πολιτικό θρίλερ όπως το έζησαν Ρέντφορντ και Χόφμαν

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Ντάστιν Χόφμαν εργάστηκαν ασταμάτητα για να δώσουν ζωή στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» -και η προσπάθειά τους απέδωσε καρπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε
Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

«Η έρευνα ήταν λάθος» - Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε

Περίπου 32 χρόνια μετά τον θάνατο του leader των Nirvana Κερτ Κομπέιν, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία πως δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα δεν υπήρχε μόνο μπροστά από τις κάμερες του Μπέβερλι Χιλς - «Ήταν μπερδεμένο»

Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Μπάσκετ 10.04.26

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Μπάσκετ 10.04.26

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο

Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

Σύνταξη
Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 10.04.26

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο

Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν μιλά για διαπραγματεύσεις απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός, σημειώνει η Haaretz.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα για την 31η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στην Ιόνια Οδό στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Φιλιππιάδας.

Σύνταξη
Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική χάντμπολ των γυναικών
Χάντμπολ 10.04.26

Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική γυναικών

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών ταξιδεύει στο Λιντς της Αυστρίας, με στόχο την προσεχή Κυριακή να γιορτάσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2026, που θα είναι και η πρώτη στην ιστορία.

Σύνταξη
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη
Ελλάδα 10.04.26

Κεσσές για υποκλοπές: Λαμπάδα πρέπει να ανάψει ο Λαβράνος στον κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη

Με ανάρτηση «καρφί» ο δικηγόρος στην υπόθεση των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές θέτει όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που ποτέ δεν έθεσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο - «Λαμπάδα πρέπει να του ανάψει, που δεν το έχει κάνει μήνυση...» καταλήγει με βιτριολική ειρωνεία

Σύνταξη
Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Επιστήμες 10.04.26

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων

Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν
Ήξερε τα πάντα 10.04.26

Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεχόταν εκθέσεις και πληροφορίες για το στρατιωτικό δυναμικό του Ιράν και στη συνέχεια τις διαστρέβλωνε. Οι πράκτορες των πιο ακριβοπληρωμένων μυστικών υπηρεσιών μάταια δούλευαν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ
Υπουργικές κινήσεις 10.04.26

Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ

Με αμνηστία για τις παρατυπίες στις δηλώσεις βοσκοτόπων και προσλήψεις τελευταίας στιγμής αποχαιρέτησε ο Κώστας Τσιάρας το ΥΠΑΑΤ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Son of Nobody 10.04.26

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
