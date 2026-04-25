25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί
Culture Live 25 Απριλίου 2026, 14:25

Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεν είναι η πρώτη φορά που το Euphoria προκαλεί αντιδράσεις, όμως η νέα σεζόν φαίνεται να δοκιμάζει ακόμη πιο έντονα τα όρια του τι θεωρείται αποδεκτό στη μαζική ψυχαγωγία. Μέσα από την ιστορία της Κάσι Χάουαρντ —την οποία υποδύεται η Σίντνεϊ Σουίνι— η σειρά φέρνει στο προσκήνιο ένα σκοτεινό κομμάτι της online σεξουαλικής κουλτούρας, ανοίγοντας μια ευρύτερη συζήτηση για το αν τέτοιες απεικονίσεις λειτουργούν ως κριτική ή τελικά συμβάλλουν στην κανονικοποίησή τους. Στο σενάριο, η Κάσι δημιουργεί λογαριασμό στο OnlyFans για να χρηματοδοτήσει τον γάμο της, ανεβάζοντας περιεχόμενο προσαρμοσμένο σε διαφορετικά «κοινά».

Τα βίντεο και οι αντιδράσεις

Σε ένα από τα βίντεο, υιοθετεί μια σκυλίσια περσόνα, απευθυνόμενη σε χρήστες που ενδιαφέρονται για το λεγόμενο «pup play» — ένα φετιχιστικό παιχνίδι ρόλων όπου οι συμμετέχοντες μιμούνται συμπεριφορές και χαρακτηριστικά ζώων, κυρίως σκύλων, τόσο στην εμφάνιση όσο και στη στάση τους.

Σε ένα άλλο, η ίδια παρουσιάζεται με σεξουαλικά προκλητικό τρόπο ντυμένη σαν μωρό — με πιπίλα και κοτσιδάκια. Όταν καλείται να εξηγήσει την επιλογή της, αναφέρει ότι σχετίζεται με μια υποκουλτούρα όπου ενήλικες επιθυμούν να ντύνονται ως βρέφη. Όπως λέει, κάποιοι ζητούν να τη δουν με «μασητικά παιχνίδια, λίκνα, ενώ άλλοι ακόμη και με πάνα».

Η συγκεκριμένη απεικόνιση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο περιεχόμενο που αντλεί αισθητικά στοιχεία από τη βρεφική ηλικία μπορεί να κανονικοποιείται ή να παρουσιάζεται ως αποδεκτό. Όπως επισημαίνεται και σε ανάλυση στο The Conversation, ερευνητές που μελετούν τις επιβλαβείς σεξουαλικές συμπεριφορές και τις ψηφιακές σεξουαλικές κουλτούρες εκφράζουν παρόμοιες ανησυχίες, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τέτοιες απεικονίσεις.

Διαστρεβλωμένη λογική και όρια

Ο δημιουργός του Euphoria, Σαμ Λέβινσον, έχει υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη ιστορία λειτουργεί ως μια σκοτεινή σάτιρα για τη φύση του διαδικτυακού σεξουαλικού περιεχομένου. Ωστόσο, πέρα από την πρόθεση, η επίδραση τέτοιων αφηγήσεων μπορεί να είναι πιο σύνθετη και βαθιά.

Η πορεία της Κάσι αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση: τη σταδιακή αποδοχή περιεχομένου που θολώνει τα όρια ανάμεσα σε ενήλικες πρακτικές και επιβλαβείς σεξουαλικές φαντασιώσεις. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος που παρουσιάζεται μοιάζει να αφήνει χώρο στην ιδέα ότι τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί «θεμιτό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική χρήσης του OnlyFans απαγορεύει ρητά «παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών, υποτιθέμενων ή παιχνιδιών ρόλων που αφορούν εκμετάλλευση ή κακοποίηση ατόμων κάτω των 18 ετών».

Το υλικό που δημιουργεί η Κάσι ενσωματώνει στοιχεία που σεξουαλικοποιούν την παιδικότητα, καθώς εμφανίζεται ντυμένη και συμπεριφέρεται σαν βρέφος. Όπως επισημαίνεται σε σχετική έρευνα των Δρ. Σόφι Κινγκ-Χιλ και  Δρ. Κίραν ΜακΚάρταν, ορισμένοι θεατές ή χρήστες επιχειρούν να δικαιολογήσουν την κατανάλωση τέτοιου περιεχομένου με το επιχείρημα ότι πρόκειται για ενήλικες που απλώς υποδύονται ρόλους. Με αυτή τη λογική, θεωρούν πως δεν σχετίζεται με επιβλαβείς επιθυμίες προς ανηλίκους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, αυτή η διάκριση είναι προβληματική. Το περιεχόμενο αυτό θολώνει τα όρια μεταξύ παιδικής και ενήλικης ταυτότητας και, αντί να περιορίζει το φαινόμενο, συμβάλλει στη διαιώνιση της σεξουαλικοποίησης της παιδικότητας.

Πολιτισμικός αντίκτυπος και ευθύνη

Σειρές όπως το Euphoria, ιδιαίτερα όταν απευθύνονται σε νεότερα κοινά, έχουν και μια πολιτισμική ευθύνη. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε τέτοιες θεματικές μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα, την εξουσία και την προστασία — ειδικά σε ένα ήδη σύνθετο ψηφιακό περιβάλλον.

Χιλιάδες παιδιά συνεχίζουν να υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση, ενώ οργανώσεις και ειδικοί εργάζονται συστηματικά για την πρόληψη και την υποστήριξη των θυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, όταν οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις απομακρύνονται από τη σκληρή πραγματικότητα του τραύματος, ελλοχεύει ο κίνδυνος να το εξωραΐσουν ή να το υποβαθμίσουν, θολώνοντας την αντίληψη της κοινωνίας για τη σοβαρότητα και τις συνέπειές του.

Η συγκεκριμένη ιστορία εντάσσεται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, που έχει επηρεαστεί από υποθέσεις όπως εκείνη του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν. Οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του ανέδειξαν πώς η σεξουαλική εκμετάλλευση μπορούσε να λειτουργεί μέσα σε δίκτυα ισχύος, όπου η κανονικοποίηση και η συγκάλυψη έπαιζαν καθοριστικό ρόλο.

Σήμερα, η ευαισθησία απέναντι στη σεξουαλικοποίηση παιδιών και νέων είναι αυξημένη, όπως και η κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων τέτοιες πρακτικές μπορούν να παρουσιαστούν ως «αποδεκτές». Σε αυτό το πλαίσιο, η απεικόνιση της σεξουαλικοποιημένης «βρεφοποίησης» στο Euphoria προκαλεί εύλογο προβληματισμό.

Αντί να αποδομεί αυτές τις πρακτικές, το Euphoria κινδυνεύει να αναπαράγει τους ίδιους μηχανισμούς κανονικοποίησης και απευαισθητοποίησης που έχουν επιτρέψει ιστορικά την ανάπτυξη εκμεταλλευτικών συμπεριφορών. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και ηθική ευθύνη στη σύγχρονη πολιτισμική παραγωγή.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

