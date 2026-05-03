Super League: Τα δεδομένα σε περίπτωση ισοβαθμίας ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού
Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας του ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στα playoffs της Super League.
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 3-1 στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν ένα… κάρο ευκαιρίες με τον Δικέφαλο του Βορρά να τους φτάνει στους 61 βαθμούς.
Ο «δικέφαλος του Βορρά» πλέον υπερτερεί στη μεταξύ τους ισοβαθμία και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του μίνι πρωταθλήματος. Ωστόσο τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων στο τέλος του πρωταθλήματος;
Το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία είναι οι βαθμοί που θα συγκεντρώσει η κάθε ομάδα στα μεταξύ τους παιχνίδια κόντρα στην άλλη, με τον ΠΑΟΚ φέτος να έχει δύο νίκες στην Τούμπα κόντρα στους «ερυθρόλευκους» ενώ το ματς στο Φάληρο ολοκληρώθηκε ισόπαλο.
Οπότε ακόμα και αν ηττηθεί την επόμενη αγωνιστική (4η) η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα έχει τον πρώτο λόγο στο ενδεχόμενο ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό στο τέλος της σεζόν.
Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής:
3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Η βαθμολογία:
Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play offs 1-4:
4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου
19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
