Ευχάριστα νέα: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του

Ένα απρόοπτο συνέβη στο Ολντ Τράφορντ πριν από το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ, αφού ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο θρυλικός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» εξετάστηκε άμεσα από τους γιατρούς και, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ο πιο επιτυχημένος και εμβληματικός προπονητής των κόκκινων διαβόλων και ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου σύντομα έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Η είδηση της γρήγορης ανάρρωσής του έφερε ανακούφιση τόσο στο σύλλογο όσο και στους φίλους της ομάδας, που τον θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2018, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και υποβλήθηκε σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση.

Όλα τότε πήγαν καλά με τις τελευταίες πληροφορίες πάντως ν΄ αναφέρουν πως η σημερινή αδιαθεσία δεν σχετίζεται με το προ οκταετίας ιατρικό περιστατικό.