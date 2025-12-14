Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο
Έβγαλε ρεκόρ η νίκη της Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας για Γκουαρντιόλα και Χάαλαντ. Ο πρώτος έφτασε πιο γρήγορα στις 150 νίκες με τουλάχιστον 3 γκολ και ο δεύτερος έχει περισσότερα γκολ από τον Πορτογάλο
Ημέρα ρεκόρ η 16η αγωνιστική της Premier League για τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρντιόλα και για το «κανόνι» της ομάδας, τον Ερλινγκ Χάαλαντ, μετά το εκτός έδρας 3-0 επί της Κρίστα Πάλας. Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ και Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά: Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα κατέγραψε ακόμη ένα ρεκόρ στην Premier League. Ο Ισπανός έφτασε γρηγορότερα τις 150 νίκες σε αγώνες όπου η ομάδα του σημείωσε τουλάχιστον τρία γκολ, συγκεκριμένα σε 358 παιχνίδια. Η Άρσεναλ του Βενγκέρ έφτασε τις 150 νίκες σε 524 αγώνες, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Φέργκιουσον σε 522.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με το 146ο για τη Μάντσεστερ Σίτι προσπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε σύνολο γκολ που έχει πετύχει για αγγλικούς συλλόγους. Ο Ρονάλντο σκόραρε 145 φορές με τα χρώματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάαλαντ έχει σκοράρει 101 γκολ στην Premier League, 1 στο Λιγκ Καπ, 9 στο Κύπελλο Αγγλίας, 32 στο Champions League και 3 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.
- Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1: Δύσκολη νίκη για τη «Μεγάλη Κυρία»
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- «Μίλησε» η γλώσσα του σώματος – Η αποκάλυψη ειδικού για το μέλλον του Σαλάχ στο Άνφιλντ
- Η βαθμολογία στη Super League μετά την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 14ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Ιστορικό χατ-τρικ πέτυχε ο Παυλίδης με τη Μπενφίκα (pic)
- Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν εύστοχοι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις