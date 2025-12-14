Εμφατική νίκη της Σίτι με σούπερ Χάαλαντ, σπουδαίο «διπλό» της Άστον Βίλα στο Λονδίνο
Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, περνώντας με 3-0 και παραμένοντας στην 2η θέση της βαθμολογίας. Σημαντική εκτός έδρας νίκη και για την Άστον Βίλα επί της Γουέστ Χαμ με 3-2.
Επέστρεψε στο -2 από την Άρσεναλ και την κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι!
Οι «πολίτες» με δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ και ένα του Φόντεν επικράτησαν με σκορ 3-0 της Κρίσταλ Πάλας εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Premier League.
Στο 24ο λεπτό η Πάλας απείλησε με τον Σαρ, αλλά στο 40’ ο Νούνες σέντραρε από δεξιά και ο Χάαλαντ με κεφαλιά έκανε το 0-1. Στο 69ο λεπτό ο Φόντεν με όμορφο συρτό σουτ λίγο έξω από την περιοχή έκανε το 0-2 και ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Χάαλαντ με εκτέλεση πέναλτι στο 88′.
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Γκεΐ, Μίτσελ, Λακρουά, Ρίτσαρντς, Κλάιν (78’ Ούτσε), Καμάντα, Γουόρτον, Πίνο, Σαρ, Ματετά (63’ Ενκετιά).
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’Ράιλι (90+1′ Αΐτ Νουρί), Νίκο Γκονθάλεθ, Σίλβα, Ράιντερς (85’ Σαβίνιο), Τσερκί, Φόντεν, Χάαλαντ (90+1′ Μαρμούς)
Η Άστον Βίλα συνεχίζει σταθερά στο κόλπο του τίτλου, νίκησε με 3-2 στο Λονδίνο τη Γουέστ Χαμ και ανέβηκε στους 33 βαθμούς, όντας στο -3 από την Άρσεναλ και στο -2 από τη Σίτι.
Μόλις στα 29 δευτερόλεπτα ο Φερνάντες έκλεψε την μπάλα από τον Κονσά και πλάσαρε από δύσκολη γωνία για το 1-0, ενώ στο 8’ μετά από γέμισμα του ΜακΓκίν από δεξιά, ο Μαυροπάνος πέτυχε αυτογκόλ για το 1-1. Το ματς είχε καλό ρυθμό και στο 24ο λεπτό ο Ποτς έπιασε μακρινό σουτ και ο Μπόουεν έβαλε την προβολή από κοντά για το 2-1.
Στο 50ο λεπτό ο Τίλεμανς σέντραρε από δεξιά και ο Ρότζερς κατέβασε στην περιοχή και με σουτ έκανε το 2-2. Το τελικό 2-3 έγραψε ο Ρότζερς στο 79′ με ένα απίθανο σουτ, ολοκληρώνοντας έτσι την ανατροπή.
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Αρεολά, Τοντιμπό, Μαυροπάνος, Γουάν Μπισάκα, Μαγκασά (81’ Γουίλσον), Ποτς (88’ Σούτσεκ), Ντιούφ, Φερνάντες, Πακετά (89’ Ροντρίγκες), Σάμερβιλ (89’ Καντέ), Μπόουεν
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μπιζό, Κονσά, Μάατσεν (73’ Ντιν), Λίντελεφ, Καμαρά, Ονάνα (64’ Μάλεν), Κας, ΜακΓκίν, Τίλεμανς, Ρότζερς, Γουότκινς (73’ Μπουεντία).
Με αυτογκόλ του Βολτεμάντε στο 46′ η Σάντερλαντ έκανε την έκπληξη και επιβλήθηκε με σκορ 1-0 της Νιούκαστλ.
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: Ρεφς, Μουκιελέ, Αλντερέτε, Μπάλαρντ, Μαντάβα, Τζάκα, Σαντίκι, Τραορέ(71΄Χιούμ), Λε Φε, Τάλμπι(83’ Μαγιέμπα), Μπρόμπεϊ(70’ Ισιντόρ)
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Χολ, Λιβραμέντο, Τιαό, Μπερν(41’ Σερ), Μάιλι, Τονάλι(59’ Γουίλοκ), Γκιμαράες, Ελάνγκα(59’ Μέρφι), Γκόρντον(59’ Μπαρνς), Βολτεμάντε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:
Σάββατο 13/12
Τσέλσι-Έβερτον 2-0
(21’ Πάλμερ, 45’+1’ Γκουστό)
Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0
(1’, 60’ Εκιτικέ)
Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3
(21’ Ογκουτσούκου, 86’ Σόνε – 9’ Σμιθ – Ρόου, 31’ Μπάσεϊ, 58’ Γουίλσον)
Άρσεναλ-Γουλβς 2-1
(70’ Τζόνστον αυτ., 94’ Μοσκέρα αυτ. – 90’ Αροντοκαρέ)
Κυριακή 14/12
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 0-3
(41′, 88′ Χάαλαντ , 69′ Φόντεν)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 3-0
(28′, 50′ Χάντσον-Οντόι, 79′ Σανγκαρέ)
Σάντερλαντ-Νιουκάστλ 1-0
(46′ Βολτεμάντε)
Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 2-3
(1′ Φερνάντες, 24′ Μπόουεν – 9′ Μαυροπάνος αυτ., 50′, 80′ Ρότζερς)
Μπρέντφορντ-Λιντς 1-1
(70′ Χέντερσον – 82′ Κάλβερτ Λιούιν)
Δευτέρα 15/12
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)
Η βαθμολογία της Premier League σε 16 αγωνιστικές
Η επόμενη (17η) αγωνιστική:
Σάββατο 20/12
Νιουκάστλ-Τσέλσι (14:30)
Μπόρνμουθ-Μπέρνλι (17:00)
Μπράιτον-Σάντερλαντ (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ (17:00)
Γουλβς-Μπρέντφορντ (17:00)
Τότεναμ-Λίβερπουλ (19:30)
Έβερτον-Άρσεναλ (22:00)
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας (22:00)
Κυριακή 21/12
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
