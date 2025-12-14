Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ 3-0: Της έκανε… πλάκα, σούπερ εμφάνιση από τον Χάντσον-Οντόι!

Με πρωταγωνιστή τον Κάλουμ Χάντσον-Οντόι, ο οποίος σκόραρε τα δύο πρώτα γκολ και έφτιαξε το τρίτο, η Νότιγχαμ Φόρεστ διέλυσε στο «Σίτι Γκράουντ» με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights) την Τότεναμ, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σπουδαία εμφάνιση από τους Reds, που έκαναν… πλάκα στους «πετεινούς» και έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση, με τον Χάντσον-Οντόι να σκοράρει στο 28’ και στο 50’, ενώ στο 79’ έδωσε την ασίστ στον Σανγκαρέ, που διαμόρφωσε το 3-0 και έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα.

Τρίτη νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που ανέβηκε στους 18 πόντους και βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να πάρει βαθμούς στο «Σίτι Γκράουντ» και έμεινε στους 22 πόντους και στην 11η θέση.

Σαρωτική η Νότιγχαμ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης έφτασε μια… ανάσα από το γκολ, αλλά ο Σανγκαρέ στάθηκε άτυχος, καθώς η κεφαλιά του μετά την ωραία σέντρα του Σαβόνα, σταμάτησε στο δοκάρι του Βικάριο.

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 28’, όταν ο Σανγκαρέ έδωσε στον Χάντσον-Οντόι και αυτός με πλασέ από κοντά έκανε το 1-0 για τους Reds. Στο 38’ η Νότιγχαμ είχε μία ακόμα ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Γκιμπς-Γουάιτ, αλλά το τακουνάκι του δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Ό,τι δεν κατάφερε ο Γκιμπς-Γουάιτ, το έκανε ο Χάντσον-Οντόι στο 50’ με απίθανο σουτ από δύσκολη θέση, μετά από πάσα του Σανγκαρέ. Στο 79’ οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Χάντσον-Οντόι έδωσε στον Σανγκαρέ και αυτός με σουτ από μακρινή απόσταση διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Μια σπουδαία εμφάνιση από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που έφτασε μια σπουδαία νίκη και συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Βίκτορ, Σαβόνα, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Γουίλιαμς, Άντερσον, Σανγκαρέ, Χάντσον-Οντόι(90+2′ Εντόι), Γκιμπς-Γουάιτ, Χάτσινσον, Ιγκόρ Ζεσούς(85’ Ντόουγκλας Λουίζ)

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Σπενς(59’ Ντέιβις), Φαν ντε Φεν, Ρομέρο, Πόρο, Γκρέι(59’ Παλίνια), Μπετανκούρ(59’ Μπέργκβαλ), Κούντους(80’ Τζόνσον), Κολό Μουανί(80’ Τελ), Σίμονς, Ριτσάρλισον

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Τσέλσι – Έβερτον 2-0

Λίβερπουλ – Μπράιτον 2-0

Μπέρνλι – Φούλαμ 2-3

Άρσεναλ – Γουλβς 2-1

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Σάντερλαντ – Νιούκαστλ 1-0

Νότιγχαμ – Τότεναμ 3-0

Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα 2-3

14/12 18:30 Μπρέντφορντ – Λιντς

15/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Νιούκαστλ – Τσέλσι

Γουλβς – Μπρέντφορντ

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ

Μπράιτον – Σάντερλαντ

Μπόρνμουθ – Μπέρνλι

Τότεναμ – Λίβερπουλ

Λιντς – Κρίσταλ Πάλας

Έβερτον – Άρσεναλ

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ