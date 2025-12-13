Χρέος-μαμούθ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ την «πνίγουν»

Σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ. Αυτό είναι το αστρονομικό ύψος στο οποίο έχει εκτοξευθεί το συνολικό χρέος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου. Οι οφειλές των «κόκκινων διαβόλων» φτάνουν πλέον τα 1,29 δισ. λίρες, ένα νούμερο-ρεκόρ ακόμη και για έναν σύλλογο που εδώ και χρόνια παλεύει με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Ομάρ Μπεράδα περί «ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων», η πραγματικότητα δείχνει πολύ πιο σύνθετη και ανησυχητική. Από την είσοδο του Τζιμ Ράτκλιφ στη μετοχική σύνθεση του συλλόγου τον Δεκέμβριο του 2023, έχουν εφαρμοστεί σκληρά μέτρα λιτότητας. Δύο μεγάλες κύκλοι απολύσεων οδήγησαν στην αποχώρηση περίπου 450 εργαζομένων, ενώ μειώθηκαν και αρκετές παροχές προς το προσωπικό. Την ίδια στιγμή, αυξήθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους φιλάθλους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η διοίκηση προσπάθησε να περιορίσει τη μισθολογική επιβάρυνση παραχωρώντας παίκτες ως δανεικούς, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των υψηλών συμβολαίων τους. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται ο Αντρέ Ονάνα, ο Τζέιντον Σάντσο, ο Μάρκους Ράσφορντ και ο Ράσμους Χόιλουντ. Παράλληλα, το καλοκαίρι αναμένεται να τεθεί θέμα αποχώρησης για ποδοσφαιριστές με ιδιαίτερα βαριά συμβόλαια. Ο Κασεμίρο, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ με απολαβές που αγγίζουν τις 425.000 ευρώ την εβδομάδα, δύσκολα θα παραμείνει μετά τη λήξη του συμβολαίου του, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τον Χάρι Μαγκουάιρ, που λαμβάνει περίπου 200.000 ευρώ εβδομαδιαίως.

Η οικονομική πίεση εντείνεται από την αγωνιστική αποτυχία της περασμένης σεζόν. Η 15η θέση στην Premier League και ο αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στα έσοδα. Τα χρήματα από εισιτήρια, εμπορικές συμφωνίες και χορηγίες μειώθηκαν αισθητά, στερώντας από τον σύλλογο ζωτικής σημασίας πόρους. Είναι ενδεικτικό ότι πριν από έναν χρόνο το χρηματοοικονομικό χρέος της Γιουνάιτεντ ανερχόταν σε περίπου 812 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα έχει φτάσει τα 853 εκατ., παρά τις προσπάθειες εξορθολογισμού.

Σημαντικό ρόλο στη διόγκωση των υποχρεώσεων έπαιξε και το περσινό μεταγραφικό καλοκαίρι, με επενδύσεις που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Οι αφίξεις των Μπένγιαμιν Σέσκο, Μπράιαν Μπεουμό, Ματέους Κούνια και Σένε Λάμενς κόστισαν συνολικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με ξεκάθαρο στόχο την άμεση επιστροφή στη Λίγκα των Πρωταθλητών.

Στη φετινή Premier League, μετά από 15 αγωνιστικές, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 6η θέση και δίνει μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ωστόσο, το οικονομικό βάρος που κουβαλά παραμένει τεράστιο και καθιστά σαφές ότι, πέρα από την αγωνιστική ανάκαμψη, ο σύλλογος χρειάζεται και μια βαθιά, μακροπρόθεσμη οικονομική ανασυγκρότηση για να αποφύγει ακόμη πιο δύσκολες ημέρες.