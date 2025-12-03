«Τρελαμένος» με τον Μουζακίτη, ο νέος επικεφαλής σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη παραμένει στον «αφρό» της επικαιρότητας και τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, από την στιγμή που τα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ενδιαφέρονται με «θέρμη» για την απόκτηση του 18χρονου άσου του Ολυμπιακού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι, η Άρσεναλ αλλά και η Μίλαν, έχουν σε περίοπτη θέση της μεταγραφικής τους λίστας, το «χρυσό» αγόρι των πρωταθλητών Ελλάδος και τα δημοσιεύματα των ξένων εφημερίδων είναι… αμέτρητα.

Η Daily Mail μάλιστα έδωσε με χθεσινό της ρεπορτάζ, νέα διάσταση στο ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ για τον άσο των πρωταθλητών Ελλάδας, αναφέροντας ότι άνθρωπος της αγγλικής ομάδας έκανε ταξίδι στον Πειραιά και είδε τον «Μούζα» στο μεγάλο παιχνίδι Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη.

🚨🚨🚨 New Manchester United head of senior scouting Kyle Macaulay is the one pushing for Golden Boy Winner: Christos Mouzakitis#MUFC pic.twitter.com/mpObbKoLGx — Manutd Addicts (@Manutd_addicts) December 3, 2025

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παρουσιάζει την «μεγάλη εικόνα» για το έντονο ενδιαφέρον του αγγλικού συλλόγου, είναι η παρουσία του Κάιλ ΜακΌλαϊ στο τμήμα σκάουτινγκ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρονται σε αγγλικές ιστοσελίδες, ο ΜακΌλαϊ ανέλαβε πριν από δέκα μέρες επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ στο «θέατρο των ονείρων» και ο 38χρονος Σκωτσέζος έχει εξαιρετική άποψη για τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού.

Ο ΜακΌλαϊ εργάζονταν στην Γουέστ Χαμ (πάλι ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ των «σφυριών») πριν αποδεχθεί την πρόταση που του έκανε η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο ΜακΌλεϊ είχε εργαστεί ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ τόσο της Τσέλσι όσο και της Μπράιτον και θεωρείται ένας από τους καλύτερους στον τομέα του, στην Πρέμιερ Λιγκ.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο νέος επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Γιουνάιτεντ, είναι «τρελαμένος» με τον Μουζακίτη κι έχει κάνει «θερμή» εισήγηση στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για την απόκτηση του νεαρού άσου.

Ο Σκωτσέζος σκάουτερ παρακολουθεί τον 18χρονο χαφ των «ερυθρόλευκων» πάνω από ένα χρόνο, από την περίοδο δηλαδή που εργάζονταν στα «σφυριά» και τώρα, έχοντας πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για το μεγάλο ταλέντο και τις τεράστιες δυνατότητες του Μουζακίτη, έχει κάνει την «έκθεση» στους ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου, με την οποία προτείνει ανεπιφύλακτα την μεταγραφή του νεαρού άσου στην Γιουνάιτεντ.

Σε ότι αφορά το ταξίδι που έκανε άνθρωπος της Γιουνάιτεντ στον Πειραιά για τον Μουζακίτη, δεν έχει γίνει γνωστό αν στο Καραϊσκάκη ήταν ο ΜακΌλεϊ ή κάποιος συνεργάτης του, το σίγουρο όμως είναι πως ο νέος επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Γιουνάιτεντ είναι «τρελαμένος» με τον άσο του Ολυμπιακού.