Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
«Ταξίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Πειραιά για Μουζακίτη»
Ποδόσφαιρο 02 Δεκεμβρίου 2025 | 20:01

«Ταξίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Πειραιά για Μουζακίτη»

Η αγγλική ομάδα δείχνει «θερμό» ενδιαφέρον για τον 18χρονο άσο του Ολυμπιακού και η Daily Mail ήταν άκρως αποκαλυπτική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η λάμψη του Χρήστου Μουζακίτη είναι εκτυφλωτική και η βράβευση του νεαρού άσου του Ολυμπιακού, με το βραβείο golden boy web 2025, είναι μόνο η αρχή μιας καριέρας που προμηνύεται φανταστική.

Οι εικόνες από την χθεσινή εκδήλωση είναι δίχως άλλο βγαλμένες από το… μέλλον, ένα μέλλον που φαντάζει χρυσό για τον 18χρονο μέσο της ομάδας του λιμανιού καθώς το όνομα του Μούζα, υπάρχει στο προσκήνιο για τα μεγαλύτερα brands του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Πρώτη και καλύτερη η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία «μαγεύτηκε» από την παράσταση που έδωσε ο διεθνής άσος στο παιχνίδι των δύο ομάδων για την League Phase του Champions League.

Ο Τσάμπι Αλόνσο αλλά και οι ιθύνοντες της «βασίλισσας» δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους για όσα αντίκρισαν αλλά πίσω από την Ρεάλ, υπάρχουν κι άλλα «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού φουτμπόλ, με το βλέμμα στραμμένο στον νεαρό άσο των πειραιωτών.

Η αγγλική εφημερίδα Daily Mail αποκαλύπτει λοιπόν σήμερα, ότι η «βασίλισσα» της Ευρώπης δεν… παίζει μόνη της στο «κόλπο» για τον Μουζακίτη, αλλά έχει ανταγωνισμό και μάλιστα μεγάλο.

Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό ρεπορτάζ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει «θερμό» ενδιαφέρον για τον παίκτη του Ολυμπιακού, σε σημείο να οργανώσει και αποστολή για τα μάτια του Μούζα.

Η αγγλική εφημερίδα λοιπόν επισημαίνει ότι η Γιουνάιτεντ είχε στείλει άνθρωπο της στο Καραϊσκάκη, στο ματς του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης, για να παρακολουθήσει από κοντά τον νεαρό άσο, προσθέτοντας πως η Ρεάλ είναι έτοιμη να δώσει 28 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του παίκτη.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο σχετικό δημοσίευμα, υπάρχει αναφορά και σε δύο ακόμα μεγάλες αγγλικές ομάδες, οι οποίες ενδιαφέρονται για τον Μουζακίτη. Ο λόγος για την Άρσεναλ και την Τσέλσι, οι οποίες έχουν στα ραντάρ τους και τις μεταγραφικές τους λίστες τον άσο του Ολυμπιακού.

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας πως το σχετικό ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας αναπαράχθηκε από πολλούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η πληροφορία πως η αγγλική ομάδα έστειλε σκάουτερ στο Καραϊσκάκη για να δει τον Μουζακίτη στο ματς με την Ρεάλ,προκάλεσε μεγάλη αίσθηση.

Economy
ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

Τεχνολογία
Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

