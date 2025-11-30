Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»

Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό την Κυριακή, με τον Χρήστο Μουζακίτη να περνά στο γήπεδο ως αλλαγή στο τελευταίο μισάωρο. Μετά το τέλος του αγώνα, ο νεαρός χαφ των «ερυθρόλευκων» δήλωσε χαρούμενος για την πολύ σημαντική νίκη της ομάδας του, λίγες ώρες πριν ο ίδιος ταξιδέψει στην Ιταλία για να παραλάβει το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη στον κόσμο για το 2025, το Golden Boy Web.

Μια τεράστια τιμή για τον μέσο των Πειραιωτών, ο οποίος λίγες μέρες πίσω, μετά το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, άκουσε τον προπονητή της «Βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο, να μιλά για αυτόν με εξόχως τιμητικά λόγια. Κάτι στο οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε να μην «απαντήσει», μετά το ματς στο Αγρίνιο.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης:

Για το αν νίκες όπως αυτές επί του Παναιτωλικού δίνουν πρωταθλήματα: «Ισχύει. Τέτοια παιχνίδια είναι που θα σου δώσουν τα πρωταθλήματα. Άμα παίρνεις κάθε τέτοιο παιχνίδι σε πάει ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ξέρουμε ότι εδώ πέρα είναι μία δύσκολη έδρα και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε και πήραμε τους τρεις πόντους».

Για τις δηλώσεις του Τσάμπι Αλόνσο για αυτόν και το βραβείο που θα πάρει στις 19.30 τη Δευτέρα στην Ιταλία: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος και ένας ποδοσφαιριστής που έβλεπα να παίζει όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία. Για το βραβείο (βραβείο Golden Boy Web για το 2025) είμαι έτοιμος να ταξιδέψω τώρα μπορώ να το έχω στο μυαλό μου γιατί τόσες μέρες είχα τα παιχνίδια και δεν το σκεφτόμουνα».