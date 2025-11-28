Τι απάντησε ο Μεντιλίμπαρ στον Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη

Λίγα λεπτά αφότου έχει ολοκληρωθεί το Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός, ο Τσάμπι Αλόνσο είχε πολλά καλά να πει για τον Ολυμπιακό, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του, οι οποίοι κοίταξαν στα μάτια τη λαμπερή «Βασίλισσα της Ευρωπης». Μεταξύ όσων είπε, ο τεχνικός των «μερένγκες», έκανε και μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα από τα «διαμάντια» των Πειραιωτών, τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος ήταν από τους διακριθέντες στο ματς του Καραϊσκάκη και που προσφάτως κέρδισε και το βραβείο Golden Boy Web 2025.

«Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Διαθέτει εξαιρετικά προσόντα, είναι ένας πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε», είχε για τον «Μούζα» ο Αλόνσο και έδειξε έτσι ότι ο νεαρός χαφ των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται και στα «ραντάρ» της Ρεάλ, πέρα από όλους τους άλλους συλλόγους. Ένα 48ωρο μετά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην Cosmote ενόψει του ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, φρόντισε να… απαντήσει στον προπονητή της Ρεάλ -και μάλιστα με μια σπουδαία ατάκα.

«Αν η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να πάρει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα στον Ολυμπιακό, επομένως θα είναι όλοι ευχαριστημένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Μέντι», ο οποίος παράλληλα μίλησε και για τον ανεβασμένο, Στρεφέτσα, τους τραυματίες αλλά και την επόμενη μέρα του ματς με τη Ρεάλ.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για την επόμενη μέρα μετά τη «μάχη» με την Ρεάλ Μαδρίτης:

Το πρώτο που κάνουμε είναι η αποθεραπεία των παικτών μας. Θέλουμε πρώτα να ξεκουραστούμε, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, σκεπτόμενοι παράλληλα το προηγούμενο παιχνίδι. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη απέναντι στην Ρεάλ, κάναμε ένα καλό παιχνίδι και είμαστε λυπημένοι που δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, έστω την ισοπαλία, απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα.

Για το αν «ανησυχεί» μετά την δήλωση του Αλόνσο για τον Μουζακίτη:

Όχι, καθόλου. Θα είναι πολύ καλό για τον σύλλογο μας. Θα είναι πολύ καλό για τον παίκτη. Φαντάζομαι πως αν η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να πάρει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα στον Ολυμπιακό, επομένως θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όπως εμείς κοιτάζουμε και θέλουμε να πάρουμε κάποιον παίκτη από μια ομάδα που μπορεί να αγωνίζεται σε λιγότερο ποιοτικό πρωτάθλημα, έτσι και η Ρεάλ είναι λογικό να κάνει το ίδιο.

Για το αν ο Στρεφέτσα αξίζει περισσότερο χρόνο συμμετοχής:

Δεν είναι μόνο η απόδοση του κόντρα στην Ρεάλ. Εδώ και 15 μέρες τον βλέπουμε πως είναι πολύ ανεβασμένος. Είναι αλήθεια πως δεν έχουν όλοι οι παίκτες τον ίδιο χρόνο προσαρμογής σε μια νέα ομάδα. Επίσης, μην ξεχνάτε πως είμαστε μια ομάδα πολύ καλά χτισμένη από πέρσι και είναι δύσκολο για κάθε νέο παίκτη να μπει και να κερδίσει χρόνο σε μια έτοιμη ομάδα. Είναι αλήθεια πως με την απόδοση του απέναντι στην Ρεάλ, αλλά και με την συνολική του εικόνα τις τελευταίες εβδομάδες, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε όλοι οι παίκτες να έχουν χρόνο συμμετοχής και να μοιράζονται τα παιχνίδια γιατί έχουμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα.

Για τους τραυματίες στον αγώνα με την Ρεάλ:

Δεν έχουμε νέα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι πως είναι καλύτερα από χτες. Ο Τσικίνιο αλλά και ο Πιρόλα νιώθουν καλύτερα από ότι όταν βγήκαν από το παιχνίδι με την Ρεάλ, όμως έχουν προκύψει άλλα ζητήματα. Κάποιοι που ολοκλήρωσαν το ματς και δεν είχαν καταλάβει πόσο τους πονάει ή τους ενοχλεί ένα χτύπημα, την Πέμπτη είδαμε πως έχουν κάποια θεματάκια. Ωστόσο έχουμε χρόνο να εκτιμήσουμε την κατάσταση και να διαλέξουμε αυτούς που είναι περισσότερο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν τον Παναιτωλικό. Βέβαια το πιο σημαντικό δεν είναι πως είναι σωματικά, αλλά πως είναι πνευματικά. Να μπορεί να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και να αποδώσει όπως θέλουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.