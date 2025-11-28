Στο Μουσείο του Ολυμπιακού ο Ελαμπντελαουί (pics)
Στο Μουσείο του Ολυμπιακού βρέθηκε ο Νορβηγός πρώην μπακ των «ερυθρόλευκων», Ομάρ Ελαμπντελαουί.
- Στους δρόμους οι διανομείς: Δυναμική μοτοπορεία στην Αθήνα και στάση εργασίας έως τις 23:00
- Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων για τις καθυστερήσεις στη δίκη για τα βίντεο
- Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών
- Πέθανε ο γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, δημιουργός του εμβληματικού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη
Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί αναμφίβολα έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ο άλλοτε δεξιός μπακ της ομάδας του μεγάλου λιμανιού επισκέφτηκε το Μουσείο του συλλόγου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και είδε από κοντά όλη την ιστορία των Πειραιωτών και τα όσα εντυπωσιακά έχουν δημιουργήσει εκεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
Ο Ελαμπντελαουί θυμήθηκε ξανά τις ιδιαίτερες στιγμές που πέρασε στην ομάδα και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε τις σχετικές φωτογραφίες στα social media, παρέα με μία λεζάντα η οποία αναγράφει τα εξής:
«Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και ξαναζωντάνεψε τις θρυλικές στιγμές του με τα ερυθρόλευκα!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
🔴⚪️ Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και ξαναζωντάνεψε τις θρυλικές στιγμές του με τα ερυθρόλευκα!
Our beloved Οmar Εlabdellaoui visited our Club’s new museum and relived his legendary moments with the red-and-white jersey! pic.twitter.com/kjpEtmiAzz
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 28, 2025
- Η Μπάγερν θέλει να προλάβει Ρεάλ και Παρί για τον Ουπαμεκανό
- Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
- Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
- Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
- Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν: «Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτιζάν»
- Μίλτος Τεντόγλου: Ξεκίνημα στον κλειστό στίβο από την Οστράβα και κορύφωση στο Παγκόσμιο του Τορούν
- Γιατί ο Λανουά απέφυγε να δώσει δικαιώματα ενόψει Κυπέλλου
- Μπιανκόν: «Υπερήφανοι για το παιχνίδι μας με τη Ρεάλ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις