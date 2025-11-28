Στο Μουσείο του Ολυμπιακού ο Ελαμπντελαουί (pics)

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί αναμφίβολα έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο άλλοτε δεξιός μπακ της ομάδας του μεγάλου λιμανιού επισκέφτηκε το Μουσείο του συλλόγου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και είδε από κοντά όλη την ιστορία των Πειραιωτών και τα όσα εντυπωσιακά έχουν δημιουργήσει εκεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.

Ο Ελαμπντελαουί θυμήθηκε ξανά τις ιδιαίτερες στιγμές που πέρασε στην ομάδα και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε τις σχετικές φωτογραφίες στα social media, παρέα με μία λεζάντα η οποία αναγράφει τα εξής:

«Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και ξαναζωντάνεψε τις θρυλικές στιγμές του με τα ερυθρόλευκα!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: