Ο Τσάμπι Αλόνσο υποκλίθηκε στο ταλέντο του Μουζακίτη: «Θα τον παρακολουθούμε…»

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ανάγκασε τη βασίλισσα να κάνει καθυστερήσεις στο φινάλε του ματς και τον Τσάμπι Αλόνσο να υποκλιθεί στους Πειραιώτες, στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και στον Χρήστο Μουζακίτη, που είχε πολύ καλή παρουσία.

Ο Βάσκος τεχνικός της βασίλισσας αποθέωσε τους Πειραιώτες, όμως έκανε ειδική αναφορά στον Έλληνα μέσο που έπαιξε όλο το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν πολύ καλός απέναντι σε ποδοσφαιριστές όπως ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο Εντουάρντο Καμαβινγκά και ο Ντάνι Θεμπάγιος.

Ο Μουζακίτης είχε μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι, κάτι που παραδέχτηκε και ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης στη συνέντευξη Τύπου και «πέταξε» ατάκα με νόημα, αφού είπε πως «θα τον παρακολουθούμε…».

Η ατάκα του Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη:

«Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Εχει εξαιρετικά προσόντα, πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Χρήστο Μουζακίτη ο Τσάμπι Αλόνσο.

Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Τσάμπι Αλόνσο:

Στη συνέντευξη Τύπου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Τσάμπι Αλόνσο στάθηκε κυρίως στη σημασία της επιστροφής των «μερένχες» στις νίκες, ενώ παραδέχθηκε ότι η πίεση των προηγούμενων ημερών ήταν μεγάλη.

«Το μόνο που μετρούσε ήταν η νίκη. Το χειρίστηκα όλο αυτό με πολύ περισσότερη ηρεμία απ’ όση φαντάζεστε· δεν είμαι πρωτάρης, ξέρω ότι ο δρόμος είναι μακρύς και σίγουρα δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι ώρες πριν το ματς ήταν πολύ θετικές, παραγωγικές μας βοήθησαν να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να μάθουμε να ζούμε με δύσκολες στιγμές και μου φάνηκε πολύ σημαντική η ενότητα που έδειξαν οι παίκτες», τόνισε χαρακτηριστικά και έπειτα κλήθηκε να μιλήσει για τον Ολυμπιακό, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και τον Χρήστο Μουζακίτη τον οποίο και αποθέωσε.

«Θέλω να συγχαρώ τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ. Εχω μεγάλο θαυμασμό για αυτόν, για τη δουλειά του και τη σχέση που έχει με τους οπαδούς. Το έχω προσέξει. Το ομαδικό πνεύμα είναι πολύ καλό. Εχουν εξαιρετική ποιότητα. Μάλλον δεν έχουν τόσους βαθμούς όσους τους αξίζει.