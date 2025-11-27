Βινίσιους και Τσάμπι Αλόνσο έφυγαν αγκαλιασμένοι μετά το Ολυμπιακός – Ρεάλ (vid)
Ο Βινίσιους και ο Τσάμπι Αλόνσο φαίνεται να αφήνουν την κόντρα τους, καθώς μετά τη νίκη της Ρεάλ επί του Ολυμπιακού οι δύο τους πανηγύρισαν μαζί.
Η Ρεάλ Μαδρίτης φεύγει νικήτρια από την Ελλάδα, καθώς επικράτησε με 4-3 του Ολυμπιακού, που πάλεψε μέχρι τέλους. Πρωταγωνιστής ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 4 γκολ του, ενώ «έλαμψε» και ο Βινίσιους, ο οποίος μοίρασε 2 ασίστ.
Ο Βραζιλιάνος τις τελευταίες μέρες είναι από τα κεντρικά πρόσωπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, καθώς κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το συμβόλαιό του, αλλά και δημοσιεύματα για τη σχέση του με τον προπονητή του, Τσάμπι Αλόνσο. Τα εν λόγω δημοσιεύματα είχαν τους δύο τους στα… μαχαίρια, ωστόσο μία εικόνα μετά το παιχνίδι δείχνει ότι η σχέση τους βελτιώνεται σταδιακά.
Συγκεκριμένα, την ώρα που οι παίκτες έφευγαν από τον αγωνιστικό χώρο, ο Αλόνσο πλησίασε τον Βινίσιους, και οι δύο τους αγκαλιάστηκαν για να πανηγυρίσουν τη νίκη τους.
Δείτε το βίντεο με την αγκαλιά του Βινίσιους με τον Τσάμπι Αλόνσο
El abrazo entre Vinícius Jr y Xabi Alonso tras acabar el partido 👏🏻pic.twitter.com/qB4Muq77G2
— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 26, 2025
