Τέταρτο γκολ ο Εμπαπέ: 2-4 η Ρεάλ Μαδρίτης (vids)
Ο Κιλιάν Εμπαπέ στο 60’ πρόλαβε τον Πιρόλα και έκανε το 4-2 για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
- Επίθεση drones σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ιδιοκτησίας ΗΑΕ στο Ιρακινό Κουρδιστάν
- Έχασε τη ζωή του από τσίμπημα μέλισσας - Βγήκε εκτός δρόμου πηγαίνοντας στο φαρμακείο
- Πόσους εργαζόμενους απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη; – Αποκαλυπτική έρευνα του MIT
- Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 60ο λεπτό, η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 4-2 στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Βινίσιους έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Εμπαπέ πρόλαβε τον Πιρόλα και έκανε το 4-2 για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει σκοράρει και τα τέσσερα γκολ των Μαδριλένων στο αποψινό παιχνίδι.
Δείτε το 2-4:
Θυμηθείτε το 1-0:
Το 1-1:
Το 1-2:
Το 1-3:
Το 2-3:
- Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο συγκρότημα ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι
- Volkswagen: Όλο και λιγότεροι υπάλληλοι συμφωνούν σε εθελουσία
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας…
- Τέλος εποχής για τη Lukoil – Το μεγάλο «αντίο» του Λεονίντ Φεντούν
- Αποθέωσε τον Ολυμπιακό ο Εμπαπέ: «Δεν τα παράτησε ποτέ, ήταν δραματικό το φινάλε»
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια»
- Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
- Επίθεση drones σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ιδιοκτησίας ΗΑΕ στο Ιρακινό Κουρδιστάν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις