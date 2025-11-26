Τέταρτο γκολ ο Εμπαπέ: 2-4 η Ρεάλ Μαδρίτης (vids)

Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 60ο λεπτό, η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 4-2 στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Βινίσιους έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Εμπαπέ πρόλαβε τον Πιρόλα και έκανε το 4-2 για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει σκοράρει και τα τέσσερα γκολ των Μαδριλένων στο αποψινό παιχνίδι.

Δείτε το 2-4:

Θυμηθείτε το 1-0:

Το 1-1:

Το 1-2:

Το 1-3:

