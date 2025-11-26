Η Ρεάλ κάνει την ανατροπή με δύο γκολ του Εμπαπέ (1-2, vids)
Με γκολ στο 22' και στο 24', η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την ανατροπή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός για ένα 20λεπτο κόντρα στη Ρεάλ και προηγήθηκε με την γκολάρα του Τσικίνιο, αλλά στη συνέχεια μίλησε η ποιότητα του Εμπαπέ που μέσα σε τρία λεπτά γύρισε το παιχνίδι.
Στο 22′ από τρομερή μπαλιά του Βινίσιους ο Γάλλος έφυγε τετ α τετ και «εκτέλεσε» τον Τζολάκη με άψογο τελείωμα για το 1-1. Δύο λεπτά μετά ο Εμπαπέ «χτύπησε» ξανά.
Δείτε το 1-1:
Ο Γκιουλέρ έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο φορ της Ρεάλ με δυνατή κεφαλιά νίκησε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού για το 1-2.
Δείτε το 1-2:
Θυμηθείτε το 1-0:
