Η Ρεάλ κάνει την ανατροπή με δύο γκολ του Εμπαπέ (1-2, vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός για ένα 20λεπτο κόντρα στη Ρεάλ και προηγήθηκε με την γκολάρα του Τσικίνιο, αλλά στη συνέχεια μίλησε η ποιότητα του Εμπαπέ που μέσα σε τρία λεπτά γύρισε το παιχνίδι.

Στο 22′ από τρομερή μπαλιά του Βινίσιους ο Γάλλος έφυγε τετ α τετ και «εκτέλεσε» τον Τζολάκη με άψογο τελείωμα για το 1-1. Δύο λεπτά μετά ο Εμπαπέ «χτύπησε» ξανά.

Δείτε το 1-1:

<br />

Ο Γκιουλέρ έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο φορ της Ρεάλ με δυνατή κεφαλιά νίκησε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού για το 1-2.

Δείτε το 1-2:

<br />

Θυμηθείτε το 1-0: