Γκολάρα του Τσικίνιο και 1-0 ο Ολυμπιακός (vid)

Ο Ολυμπιακός έχει το ιδανικό ξεκίνημα στο μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ μόλις στο όγδοο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Τσικίνιο ήταν ο σκόρερ του φανταστικού γκολ, με το οποίο οι πρωταθλητές Ελλάδος έκαναν το 1-0 κόντρα στην «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκρυψαν την μπάλα μ’ ένα φαναστικό συνδυασμό και ο Τσικίνιο με άπιαστο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.