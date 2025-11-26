Γκολάρα του Τσικίνιο και 1-0 ο Ολυμπιακός (vid)
Ο Τσικίνιο πέτυχε φανταστικό γκολ στο όγδοο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Πειραιά κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός έχει το ιδανικό ξεκίνημα στο μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ μόλις στο όγδοο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο Τσικίνιο ήταν ο σκόρερ του φανταστικού γκολ, με το οποίο οι πρωταθλητές Ελλάδος έκαναν το 1-0 κόντρα στην «βασίλισσα» της Ευρώπης.
Οι «ερυθρόλευκοι» έκρυψαν την μπάλα μ’ ένα φαναστικό συνδυασμό και ο Τσικίνιο με άπιαστο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
