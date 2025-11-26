Ο Τζολάκης «σταμάτησε» τον Βινίσιους (vid)
Δείτε την εντυπωσιακή απόκρουση του Κωνσταντίνου Τζολάκη σε σουτ του Βινίσιους.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Στο 3ο λεπτό ο Βινίσιους σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε σε κόρνερ, δείχνοντας για μια ακόμα φορά την κλάση του.
Δείτε τη φάση:
