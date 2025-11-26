Μειώνει ο Ολυμπιακός με άπιαστη κεφαλιά του Ταρέμι (2-3 vids)

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πετύχουν δεύτερο γκολ απέναντι στην «βασίλισσα» μειώνοντας σε 2-3.

Σκόρερ του δεύτερου τέρματος της ομάδας του Πειραιά ήταν ο Μεχντί Ταρέμι, με τον Ιρανό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με άπιαστη κεφαλιά στο 52’.

Ο Έσε έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Ταρέμι έδειξε την κλάση του πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό γκολ.

Δείτε το 2-3

<br />

Το 1-3

<br />

Το 1-2

<br />

Το 1-1

<br />

Και το 1-0