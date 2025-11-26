Μειώνει ο Ολυμπιακός με άπιαστη κεφαλιά του Ταρέμι (2-3 vids)
Ο Ιρανός σέντερ φορ πέτυχε εκπληκτικό γκολ και μείωσε σε 2-3 για την ομάδα του Πειραιά
Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πετύχουν δεύτερο γκολ απέναντι στην «βασίλισσα» μειώνοντας σε 2-3.
Σκόρερ του δεύτερου τέρματος της ομάδας του Πειραιά ήταν ο Μεχντί Ταρέμι, με τον Ιρανό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με άπιαστη κεφαλιά στο 52’.
Ο Έσε έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Ταρέμι έδειξε την κλάση του πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό γκολ.
Δείτε το 2-3
Το 1-3
Το 1-2
Το 1-1
Και το 1-0
