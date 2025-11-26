Μεγάλη απόκρουση του Λούνιν σε κεφαλιά του Ελ Κααμπί (vid)
Ο γκολκίπερ της «βασίλισσας» έκανε εξαιρετική απόκρουση σε κεφαλιά του Ελ Κααμπί
Ο Ολυμπιακός είχε σπουδαία ευκαιρία για να πετύχει δεύτερο γκολ κόντρα στην Ρεάλ, αλλά ο Λούνιν πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση.
Ο Ελ Κααμπί έπιασε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία του Λούνιν, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων έκανε μεγάλη απόκρουση.
Δείτε την ευκαιρία του Ολυμπιακού:
