Ολυμπιακός: Αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού ο Τσικίνιο (vid)
Ατυχία για τον Τσικίνιο που άνοιξε το σκορ κόντρα στη Ρεάλ, καθώς λίγο αργότερα έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων.
Ατυχία για τον Ολυμπιακό. Παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο την αναμέτρηση με τη Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, με το γκολ του Τσικίνιο στο 8′, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον ίδιο τρόπο.
Ο σκόρερ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Μέχντι Ταρέμι να περνάει στη θέση του.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα.
Δείτε παρακάτω τη στιγμή της αλλαγής του Τσικίνιο
