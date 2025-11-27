Αλόνσο: «Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός – Έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς»
Ο Τσάμπι Αλόνσο αποθέωσε τον Ολυμπιακό μετά τη δύσκολη νίκη της Ρεάλ με 4-3 στο Φάληρο.
Η Ρεάλ έφυγε νικήτρια από το «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά τα… είδε όλα κόντρα στον Ολυμπιακό, κάτι που παραδέχθηκε και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Τσάμπι Αλόνσο. Ο προπονητής των Μαδριλένων μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Πειραιώτες ενώ τόνισε πως θα έπρεπε να έχουν πολύ περισσότερους βαθμούς στη διοργάνωση.
Όσα είπε ο Τσάμπι Αλόνσο:
«Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα, μια δύσολη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς από ότι θα έπρεπε να έχει στη League Phase, θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους.
Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ, μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε στο τέλος. Δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο, η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη.
Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός, μας πίεσε, έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς από όσους έχει».
