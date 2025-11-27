Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, με την ομάδα του Πειραιά να φέρνει τους μερένχες στα… όρια τους κι αυτό τα λέει όλα.

Ήταν μια μεγάλη κατάθεση ψυχής από πλευράς πρωταθλητών Ελλάδος απέναντι στην «βασίλισσα» της Ευρώπης, με τους «ερυθρόλευκους» να δείχνουν τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν.

Και η αλήθεια είναι πως οι παίκτες του Ολυμπιακού έκαναν τεράστια προσπάθεια κόντρα στο πιο μεγάλο brand name του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας πως αυτή η ομάδα είναι σε θέση να κάνει αυτά που είναι «αδύνατα» γι’ άλλες ομάδες.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας πάλεψαν με τη νοοτροπία που θέλουν να βλέπουν οι οπαδοί τους και η αποθέωση στο φινάλε του αγώνα τα «είπε» όλα.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού που γέμισε το Καραϊσκάκη, χειροκροτούσε γι’ αρκετή ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του, αναγνωρίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο την τιτάνια προσπάθεια που έκανε η ομάδα τους.

Ήταν ένα standing ovation που είχε ξεχωριστή και μεγάλη σημασία.

Είχε μεγάλη καρδιά απόψε ο Ολυμπιακός και το κατάλαβε για τα… καλά η Ρεάλ Μαδρίτης, με τους παίκτες της ισπανικής ομάδας να μην πιστεύουν τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε ο πρωταθλητής Ελλάδας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που οι «μερένχες« στριμώχτηκαν πολύ, κάνοντας μάλιστα στο φινάλε του αγώνα και καθυστερήσεις, για να σφυρίξει την λήξη ο Όλιβερ.

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να μην είχαν βαθμολογικό όφελος από την μεγάλη αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά κέρδισαν πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο έπαιξαν απέναντι στην «βασίλισσα».

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει λοιπόν την προσπάθεια του και είναι σίγουρο πως θα παλέψει σε κάθε παιχνίδι κυνηγώντας τον μεγάλο του στόχο. Με τέτοιες εμφανίσεις μάλιστα, όπως κόντρα στην Ρεάλ, ένα είναι το σίγουρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα τα δώσουν όλα κι αν μη τι άλλο έχουν τις δυνατότητες για να τα καταφέρουν, καθώς ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να δίνει μεγάλες «μάχες».

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο είπε μετά το τέλος του αγώνα, «ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς» κι αυτή η δήλωση του Ισπανού τεχνικού φανερώνει την πραγματικότητα.

Οι πειραιώτες άξιζαν να έχουν περισσότερους βαθμούς βάσει εικόνας στα προηγούμενα παιχνίδια κι όταν αυτό το λέει ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.