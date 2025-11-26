Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την μεγάλη «μάχη» – Ο Ελ Κααμπί μειώνει με ωραία κεφαλιά (3-4, vids)

Ο Ολυμπιακός δίνει τεράστια «μάχη» κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πετύχχουν τρίτο γκολ, μειώνοντας σε 3-4.

Ο Στρεφέτσα έκανε ωραία σέντρα από αριστερά και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λούνιν.

Δείτε το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού:

Κι εδώ τα υπόλοιπα γκολ της μεγάλης «μάχης«

