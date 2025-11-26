Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την μεγάλη «μάχη» – Ο Ελ Κααμπί μειώνει με ωραία κεφαλιά (3-4, vids)
Ο Μαροκινός σέντερ φορ σκόραρε στο 81' και ο Ολυμπιακός μειώνει σε 3-4
- Επίθεση drones σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ιδιοκτησίας ΗΑΕ στο Ιρακινό Κουρδιστάν
- Έχασε τη ζωή του από τσίμπημα μέλισσας - Βγήκε εκτός δρόμου πηγαίνοντας στο φαρμακείο
- Πόσους εργαζόμενους απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη; – Αποκαλυπτική έρευνα του MIT
- Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Ο Ολυμπιακός δίνει τεράστια «μάχη» κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πετύχχουν τρίτο γκολ, μειώνοντας σε 3-4.
Ο Στρεφέτσα έκανε ωραία σέντρα από αριστερά και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λούνιν.
Δείτε το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού:
Κι εδώ τα υπόλοιπα γκολ της μεγάλης «μάχης«
- Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο συγκρότημα ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι
- Volkswagen: Όλο και λιγότεροι υπάλληλοι συμφωνούν σε εθελουσία
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας…
- Τέλος εποχής για τη Lukoil – Το μεγάλο «αντίο» του Λεονίντ Φεντούν
- Αποθέωσε τον Ολυμπιακό ο Εμπαπέ: «Δεν τα παράτησε ποτέ, ήταν δραματικό το φινάλε»
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια»
- Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
- Επίθεση drones σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ιδιοκτησίας ΗΑΕ στο Ιρακινό Κουρδιστάν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις