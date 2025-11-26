Ολυμπιακός: Μεγάλες ευκαιρίες με Ελ Κααμπί και Στρεφέτσα για το 4-4 (vids)

Ο Ολυμπιακός είναι συγκλονιστικός, δεν τα παρατάει και έφτασε μία… ανάσα από την ισοφάριση και το 4-4 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης., στο ματς του «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ελ Κααμπί απείλησε με σουτ, έπειτα από πάσα του Έσε με το σουτ του να περνάει άουτ στο 84ο λεπτό. Αμέσως μετά απείλησε και ο Στρεφέτσα με σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα όμως πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Λούνιν.

Η φάση του Στρεφέτσα

Και του Ελ Κααμπί