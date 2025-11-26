Ολυμπιακός: Μεγάλες ευκαιρίες με Ελ Κααμπί και Στρεφέτσα για το 4-4 (vids)
Δύο μεγάλες φάσεις είχε ο Ολυμπιακός προκειμένου να ισοφαρίσει τη Ρεάλ σε 4-4, με τους Ελ Κααμπί και Στρεφέτσα - Δείτε τα βίντεο.
- Επίθεση drones σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ιδιοκτησίας ΗΑΕ στο Ιρακινό Κουρδιστάν
- Έχασε τη ζωή του από τσίμπημα μέλισσας - Βγήκε εκτός δρόμου πηγαίνοντας στο φαρμακείο
- Πόσους εργαζόμενους απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη; – Αποκαλυπτική έρευνα του MIT
- Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Ο Ολυμπιακός είναι συγκλονιστικός, δεν τα παρατάει και έφτασε μία… ανάσα από την ισοφάριση και το 4-4 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης., στο ματς του «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Ελ Κααμπί απείλησε με σουτ, έπειτα από πάσα του Έσε με το σουτ του να περνάει άουτ στο 84ο λεπτό. Αμέσως μετά απείλησε και ο Στρεφέτσα με σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα όμως πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Λούνιν.
Η φάση του Στρεφέτσα
Και του Ελ Κααμπί
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια»
- Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
- Αλόνσο: «Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός – Έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς»
- Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (vids)
- Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
- Champions League: Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική της League Phase (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις