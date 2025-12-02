Air «Μούζα»: Ο Μουζακίτης πήρε το βραβείο του και ανέλαβε χρέη… πιλότου (vid)
Με το βραβείο του Golden Boy Web 2025 στα χέρια, ο Χρήστος Μουζακίτης... μπούκαρε στο πιλοτήριο και πόζαρε στη θέση του πιλότου, κατά την επιστροφή του από το Τορίνο!
Το βραβείο Golden Boy Web 2025 απονεμήθηκε στον Χρήστο Μουζακίτη, το βράδυ της Δευτέρας (1/12), στο Τορίνο, με τον Έλληνα μέσο να το παραλαμβάνει ο ίδιος σε μία λαμπρή τελετή.
Ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού κέρδισε το εν λόγω βραβείο μετά από πολύμηνη ψηφοφορία που διεξήχθη από το ιταλικό μέσο, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Μάλιστα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε εικόνες με τον Μουζακίτη να το περνά από τον σχετικό έλεγχο στο αεροδρόμιο, αλλά και να κάθεται στη θέση του… πιλότου μαζί με το ιστορικό βραβείο.
Δείτε το βίντεο με τον Μουζακίτη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του
Και σε ρόλο… πιλότου με το βραβείο Golden Boy Web
Air «Μούζα»: Ο Μουζακίτης πήρε το βραβείο του και ανέλαβε χρέη… πιλότου (vid)
