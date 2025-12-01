Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»
Η ατάκα του Χρήστου Μουζακίτη που ξεχώρισε κατά την απονομή του Golden Boy Web, ήταν ότι στο πινγκ πονγκ ενδέχεται να είναι ακόμη καλύτερος σε σχέση με το ποδόσφαιρο!
Ο Χρήστος Μουζακίτης «έλαμψε», καθώς κατέκτησε το βραβείο Golden Boy Web και ο ταλαντούχος μέσος του Ολυμπιακού είπε φοβερές ατάκες στο Τορίνο στην εκδήλωση της Tuttosport.
Συγκεκριμένα, ο Μουζακίτης κατά την παραλαβή του βραβείου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι περήφανος που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και στον σύλλογο απέκτησε νοοτροπία πρωταθλητή, ενώ παράλληλα χαριτολογώντας είπε ότι ίσως… είναι καλύτερος στο πινγκ πονγκ.
Όσα είπε ο Μουζακίτης όταν παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web
«Αρχικά θέλω να πω συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Συγχαρητήρια στους προηγούμενους νικητές, ευχαριστώ σε όλους. Αφιερώνω το βραβείο στην οικογένεια μου, στην ομάδα μου και τους συμπαίκτες μου.
Μεγάλωσα στον Ολυμπιακό, βρίσκομαι εκεί από 10 ετών και μεγαλώνοντας στον σύλλογο κατανόησα τις αξίας του και απέκτησα τη νοοτροπία του πρωταθλητή και γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που παίζω στον Ολυμπιακό.
Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο κι αν κατέβαινα σε κάποιο τουρνουά μπορεί να το κέρδιζα!».
