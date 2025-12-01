Ολυμπιακός και Μουζακίτης λάμπουν στον «καθρέφτη» της Ευρώπης

Στα μάτια του Χρήστου Μουζακίτη καθρεφτίστηκε απόψε στο Τορίνο, η λάμψη για το μέλλον και τα όνειρα που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Ένα όραμα μοναδικό κι ανεπανάληπτο, δίχως «ταβάνι», χωρίς όρια.

Στα χέρια του νεαρού σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, το βραβείο Golden Boy Web 2025, το οποίο παρέλαβε απόψε σε μια φαντασμαγορική τελετή στον ιταλικό βορρά, με την Ευρώπη να έχει στραμμένο το βλέμμα της στα μεγάλα αστέρια του βασιλιά των σπορ.

Στα… πόδια του Μούζα ένα αστείρευτο ταλέντο, αποτέλεσμα μιας ποδοσφαιρικής μέθεξης που είναι προνόμιο των μεγάλων, με τον Έλληνα άσο των πρωταθλητών Ελλάδος να δημιουργεί με την μπάλα, εικόνες βγαλμένες από την φαντασία μας.

Και στο «κάδρο» μιας τεράστιας αναγνώρισης, κυριαρχεί όχι μόνο η μορφή του 18χρονου μέσου, αλλά και το όνομα του Ολυμπιακού, γιατί είναι προφανές πως ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει το know how στην ανάπτυξη των παικτών που πρωταγωνιστούν ήδη στο ευρωπαϊκό φουτμπόλ.

<br />

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα με τον Μπάμπη Κωστούλα και την τεράστια μεταγραφή του Έλληνα στράικερ στην Μπράιτον, μοναδικό το επίτευγμα του Μουζακίτη, ο οποίος «σάρωσε» στην ψηφοφορία του Tuttosport, δημιουργώντας (δίκαια και πανάξια) αίσθημα απόλυτης υπεροχής και κυριαρχίας.

Το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη έφερε τον Ολυμπιακό στην ελίτ της Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός είναι πάλι στο επίκεντρο των εξελίξεων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η βράβευση του Μουζακίτη στο Τορίνο, αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» ηγούνται (και) στον τομέα ανάδειξης και «απογείωσης» νέων παικτών.

Κι αυτή η διαδικασία σίγουρα δεν είναι προϊόν συγκυριών. Υπάρχουν δυο μαγικές λέξεις στην «μαγιά» για να εμφανίσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, τον Μουζακίτη, τον Κωστούλα, τον Τζολάκη, τον Ρέτσο και όχι μόνο.

Κι αυτές οι δυο λέξεις κυριαρχούν στην φιλοσοφία του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Πίστη και όραμα λοιπόν, συνέθεσαν ένα μοναδικό σκηνικό και στα τμήματα υποδομής των πρωταθλητών Ελλάδος, για να δούμε απόψε την βράβευση του Μουζακίτη.

Για να φτάσει ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση του Conference League και του Youth League το 2024, για να είναι ο Ολυμπιακός βασικό θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη, για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει στις ακαδημίες.

Για να καμαρώνει απόψε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός οργανισμός στην χώρα, για να καμαρώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Και δίπλα στην πίστη και το όραμα του ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη προσθέστε τα απαραίτητα εφόδια για να «χτίσουν» οι πειραιώτες το μέλλον.

Σκληρή δουλειά, επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, γήπεδα, προπονητικό κέντρο που παρέχει όλες τις ανέσεις και το κυριότερο, προοπτική για μεγάλη καριέρα.

Με τα νέα παιδιά των τμημάτων υποδομής να γνωρίζουν πως μπορούν να διεκδικήσουν το μεγάλο τους όνειρο, παίζοντας στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Το πιστεύουν γιατί το είδαν να γίνεται με τον Μούζα, τον Κωστούλα, τον Τζολάκη, τον Ρέτσο και πολλούς ακόμα.

«Μαγεύτηκε» η Ρεάλ όπως και πολλοί μεγάλοι σύλλογοι της Ευρώπης

Ο Μουζακίτης κράτησε απόψε στα χέρια του ένα βραβείο αναγνώρισης της ποδοσφαιρικής του ευφυίας, των μοναδικών ικανοτήτων του με την μπάλα στα πόδια.

Μέσα από αυτή την βράβευση όμως διακρίνεται και η δικαίωση του συλλόγου να επενδύσει στα νέα παιδιά και να δώσει τις ευκαιρίες που πρέπει να έχουν τα νιάτα.

Και ο Ολυμπιακός ήταν ξανά βασικό θέμα συζήτησης και στο Τορίνο, εκεί που απόψε «χτύπησε η καρδιά» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Όπως «σκίρτησε η καρδιά» των ανθρώπων της Ρεάλ Μαδρίτης σε τρελό τέμπο, πριν λίγες μέρες στο Καραϊσκάκη, βλέποντας τον Χρήστο Μουζακίτη να ζωγραφίζει στο χορτάρι του γηπέδου.

Και στον «καμβά» του νεαρού άσου της ομάδας του λιμανιού, υπήρχαν όλα εκείνα τα χρώματα, όλου του κόσμου οι μουσικές, που δημιουργούν μια «μπαλάντα αισθήσεων και παραισθήσεων» στην ποδοσφαιρική της διάσταση.

Μαγεμένος ο προπονητής της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο, δεν κρύβει πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει σε περίοπτη θέση της λίστας της, τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού.

Και δεν είναι η μόνη. Πόσες και πόσες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν στο μυαλό, στην καρδιά και στις μεταγραφικές τους λίστες τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού; Πολλές, είναι η μονολεκτική αλλά τόσο περιεκτική απάντηση.

Πίσω από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό brand του πλανήτη, στοιχίζονται τόσες και τόσες ομάδες, με το βλέμμα «καρφωμένο» στον νεαρό σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων».

Και οι πρωταθλητές Ελλάδας δικαίως υπερηφανεύονται για τα παιδιά τους, για τις διακρίσεις που ανεβάζουν παίκτες της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης, μέσα από μια συλλογική προσπάθεια πυ αναδεικνύει το ταλέντο και την δουλειά.

Είναι μια βράβευση δικαίωσης για τον Ολυμπιακό και τον νεαρό άσο της ομάδας του Πειραιά, είναι παράλληλα και μια βράβευση – ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στο κορυφαίο επίπεδο.

Αρκεί να υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που προαναφέραμε κι έχουν οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής.

Η λάμψη στα μάτια του Μουζακίτη από τις μεγάλες στιγμές της αποψινής βράβευσης, θα λειτουργούν ως «πυξίδα» για τα νέα παιδιά που ακολουθούν τα χνάρια του 18χρονου μέσου κι ελπίζουν κι αυτά ότι μπορούν να διαγράψουν ανάλογη τροχιά στον ποδοσφαιρικό γαλαξία.

Είπαμε, με πίστη και όραμα γίνονται όλα.