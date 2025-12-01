Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
01.12.2025
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Ολυμπιακός και Μουζακίτης λάμπουν στον «καθρέφτη» της Ευρώπης
Stories 01 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός και Μουζακίτης λάμπουν στον «καθρέφτη» της Ευρώπης

Ο Χρήστος Μουζακίτης, παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025 και το όνομα του Ολυμπιακού κυριαρχεί ξανά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στα μάτια του Χρήστου Μουζακίτη καθρεφτίστηκε απόψε στο Τορίνο, η λάμψη για το μέλλον και τα όνειρα που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Ένα όραμα μοναδικό κι ανεπανάληπτο, δίχως «ταβάνι», χωρίς όρια.

Στα χέρια του νεαρού σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, το βραβείο Golden Boy Web 2025, το οποίο παρέλαβε απόψε σε μια φαντασμαγορική τελετή στον ιταλικό βορρά, με την Ευρώπη να έχει στραμμένο το βλέμμα της στα μεγάλα αστέρια του βασιλιά των σπορ.

Στα… πόδια του Μούζα ένα αστείρευτο ταλέντο, αποτέλεσμα μιας ποδοσφαιρικής μέθεξης που είναι προνόμιο των μεγάλων, με τον Έλληνα άσο των πρωταθλητών Ελλάδος να δημιουργεί με την μπάλα, εικόνες βγαλμένες από την φαντασία μας.

Και στο «κάδρο» μιας τεράστιας αναγνώρισης, κυριαρχεί όχι μόνο η μορφή του 18χρονου μέσου, αλλά και το όνομα του Ολυμπιακού, γιατί είναι προφανές πως ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει το know how στην ανάπτυξη των παικτών που πρωταγωνιστούν ήδη στο ευρωπαϊκό φουτμπόλ.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα με τον Μπάμπη Κωστούλα και την τεράστια μεταγραφή του Έλληνα στράικερ στην Μπράιτον, μοναδικό το επίτευγμα του Μουζακίτη, ο οποίος «σάρωσε» στην ψηφοφορία του Tuttosport, δημιουργώντας (δίκαια και πανάξια) αίσθημα απόλυτης υπεροχής και κυριαρχίας.

Το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη έφερε τον Ολυμπιακό στην ελίτ της Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός είναι πάλι στο επίκεντρο των εξελίξεων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η βράβευση του Μουζακίτη στο Τορίνο, αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» ηγούνται (και) στον τομέα ανάδειξης και «απογείωσης» νέων παικτών.

Κι αυτή η διαδικασία σίγουρα δεν είναι προϊόν συγκυριών. Υπάρχουν δυο μαγικές λέξεις στην «μαγιά» για να εμφανίσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, τον Μουζακίτη, τον Κωστούλα, τον Τζολάκη, τον Ρέτσο και όχι μόνο.

Κι αυτές οι δυο λέξεις κυριαρχούν στην φιλοσοφία του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Πίστη και όραμα λοιπόν, συνέθεσαν ένα μοναδικό σκηνικό και στα τμήματα υποδομής των πρωταθλητών Ελλάδος, για να δούμε απόψε την βράβευση του Μουζακίτη.

Για να φτάσει ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση του Conference League και του Youth League το 2024, για να είναι ο Ολυμπιακός βασικό θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη, για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει στις ακαδημίες.

Για να καμαρώνει απόψε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός οργανισμός στην χώρα, για να καμαρώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Και δίπλα στην πίστη και το όραμα του ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη προσθέστε τα απαραίτητα εφόδια για να «χτίσουν» οι πειραιώτες το μέλλον.

Σκληρή δουλειά, επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, γήπεδα, προπονητικό κέντρο που παρέχει όλες τις ανέσεις και το κυριότερο, προοπτική για μεγάλη καριέρα.

Με τα νέα παιδιά των τμημάτων υποδομής να γνωρίζουν πως μπορούν να διεκδικήσουν το μεγάλο τους όνειρο, παίζοντας στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Το πιστεύουν γιατί το είδαν να γίνεται με τον Μούζα, τον Κωστούλα, τον Τζολάκη, τον Ρέτσο και πολλούς ακόμα.

«Μαγεύτηκε» η Ρεάλ όπως και πολλοί μεγάλοι σύλλογοι της Ευρώπης

Ο Μουζακίτης κράτησε απόψε στα χέρια του ένα βραβείο αναγνώρισης της ποδοσφαιρικής του ευφυίας, των μοναδικών ικανοτήτων του με την μπάλα στα πόδια.

Μέσα από αυτή την βράβευση όμως διακρίνεται και η δικαίωση του συλλόγου να επενδύσει στα νέα παιδιά και να δώσει τις ευκαιρίες που πρέπει να έχουν τα νιάτα.

Και ο Ολυμπιακός ήταν ξανά βασικό θέμα συζήτησης και στο Τορίνο, εκεί που απόψε «χτύπησε η καρδιά» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Όπως «σκίρτησε η καρδιά» των ανθρώπων της Ρεάλ Μαδρίτης σε τρελό τέμπο, πριν λίγες μέρες στο Καραϊσκάκη, βλέποντας τον Χρήστο Μουζακίτη να ζωγραφίζει στο χορτάρι του γηπέδου.

Και στον «καμβά» του νεαρού άσου της ομάδας του λιμανιού, υπήρχαν όλα εκείνα τα χρώματα, όλου του κόσμου οι μουσικές, που δημιουργούν μια «μπαλάντα αισθήσεων και παραισθήσεων» στην ποδοσφαιρική της διάσταση.

Μαγεμένος ο προπονητής της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο, δεν κρύβει πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει σε περίοπτη θέση της λίστας της, τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού.

Και δεν είναι η μόνη. Πόσες και πόσες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν στο μυαλό, στην καρδιά και στις μεταγραφικές τους λίστες τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού; Πολλές, είναι η μονολεκτική αλλά τόσο περιεκτική απάντηση.

Πίσω από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό brand του πλανήτη, στοιχίζονται τόσες και τόσες ομάδες, με το βλέμμα «καρφωμένο» στον νεαρό σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων».

Και οι πρωταθλητές Ελλάδας δικαίως υπερηφανεύονται για τα παιδιά τους, για τις διακρίσεις που ανεβάζουν παίκτες της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης, μέσα από μια συλλογική προσπάθεια πυ αναδεικνύει το ταλέντο και την δουλειά.

Είναι μια βράβευση δικαίωσης για τον Ολυμπιακό και τον νεαρό άσο της ομάδας του Πειραιά, είναι παράλληλα και μια βράβευση – ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στο κορυφαίο επίπεδο.

Αρκεί να υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που προαναφέραμε κι έχουν οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής.

Η λάμψη στα μάτια του Μουζακίτη από τις μεγάλες στιγμές της αποψινής βράβευσης, θα λειτουργούν ως «πυξίδα» για τα νέα παιδιά που ακολουθούν τα χνάρια του 18χρονου μέσου κι ελπίζουν κι αυτά ότι μπορούν να διαγράψουν ανάλογη τροχιά στον ποδοσφαιρικό γαλαξία.

Είπαμε, με πίστη και όραμα γίνονται όλα.

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Business
Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Stories
«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» – Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου
New Journalism 01.12.25

«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» - Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου

Ήταν πρωτοπόρος της Νέας Δημοσιογραφίας, ενός κινήματος που μεταμόρφωσε τον αμερικανικό Τύπο με ένα λογοτεχνικό στυλ γραφής. Σε ηλικία 93 ετών, ο Gay Talese, συγγραφέας του ιστορικού προφίλ του 1966, «Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» στο Εsquire βλέπει την καθημερινότητά του να περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα γηρατειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Βαποράκια» των βουνών – Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών
Υπόκοσμος και κασμίρια 01.12.25

«Βαποράκια» των βουνών - Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών

Πίσω από την ήσυχη, πολυτελή και ειρηνική εικόνα της Γκρενόμπλ, η κρίση του εμπορίου ναρκωτικών στη χώρα της Γαλλίας συντηρείται από την αξιοποίηση αλλοδαπών ανηλίκων ως «στρατιώτες» των συμμοριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» – Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής
Μοναδικός (κυριολεκτικά) 30.11.25

«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» - Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής

Κάποιοι καλλιτέχνες δεν «γράφουν» απλώς στην οθόνη γράφουν στο συλλογικό μας υποσυνείδητο. Ο Βλάσσης Μπονάτσος θα γινόταν σήμερα 76 ετών και η φράση «ουδείς αναντικατάστατος» δεν ισχύει στην περίπτωσή του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60
Stories 30.11.25

Γονείς ως πληροφοριοδότες: Πώς το FBI παρακολουθούσε μαθητές τη δεκαετία του ’60

Νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δείχνουν ότι, στα ταραγμένα ’60s, γονείς συνεργάστηκαν με το FBI για να παρακολουθούν μαθητές που συμμετείχαν σε ακτιβιστικές ομάδες και σχολικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά
Οι τελευταίες στιγμές 29.11.25

Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά

Το πτώμα της Νάταλι Γουντ βρέθηκε να επιπλέει στο νερό στις 29 Νοεμβρίου 1981. Ο θάνατος της, σε ηλικία 43 ετών, έχει προκαλέσει δεκαετίες εικασιών, με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που πνίγηκε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
RIP 29.11.25

Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ

Ο Τομ Στόπαρντ, ο δραματουργός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σκηνή, την ιστορία και την ίδια τη δύναμη της αφήγησης, πέθανε στα 88 του σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» – Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι
Ομάδα MUES 29.11.25

«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» - Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Οι μαμάδες του Upper East Side κηρύσσουν πόλεμο στον Ζοχράν Μαμντάνι. Μια ομάδα 35.000 ατόμων στο Facebook βυθίστηκε στον πανικό και τις εσωτερικές διαμάχες μετά τις δημοτικές εκλογές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι συνέβη στην κλεμμένη Aston Martin του Τζέιμς Μποντ; Ένας ντετέκτιβ εξαφανισμένων αυτοκινήτων αποκαλύπτει
Σαν ταινία 007 29.11.25

Τι συνέβη στην κλεμμένη Aston Martin του Τζέιμς Μποντ; Ένας ντετέκτιβ εξαφανισμένων αυτοκινήτων αποκαλύπτει

Το καλοκαίρι του 1997, το πιο διάσημο αυτοκίνητο στον κόσμο, ένα Aston Martin DB5 από την ταινία Goldfinger του Τζέιμς Μποντ εκλάπη. Για χρόνια, η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη. Τώρα, όμως, έχει προκύψει μια νέα θεωρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»
Cult-ίλα 29.11.25

Clerks - Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»

Το ασπρόμαυρο, ιδιοφυές Clerks περιγράφει την απελπισία και την ελπίδα μιας ολόκληρης γενιάς «υπαλλήλων χωρίς μέλλον» στα 90s με ρεαλιστικά γλυκόπικρο χιούρορ - Το Variety πρόσφατα το ενέταξε στις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια
«Τον αγάπησα» 29.11.25

Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια

«Ήμουν γοητευμένη από τον Τζόνι Κας, ο οποίος τότε ήταν νέος, επειδή ήταν χαρισματικός», είπε η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πρόβαλε στην τηλεδιάσκεψη τόσο την αποβολή του Μεϊτέ όσο και την αποβολή του Λιάσου, που είναι παρόμοιες φάσεις, και οι ρέφερι έμειναν άφωνοι

Βάιος Μπαλάφας
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English edition 01.12.25

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Σύνταξη
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media
Δηλητήριο online 01.12.25

Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο Γκάι Πιρς εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για τη διάδοση «ανακριβούς περιεχομένου και ψευδών πληροφοριών» από τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Γκρόνιγκεν που διεκόπη λόγω ρίψης καπνογόνων η διοίκηση του Άγιαξ αποφάσισε να κλείσει τις θύρες των οργανωμένων οπαδών στο προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη
Πολιτική 01.12.25

Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη

Η αστυνομία «θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει το νόμο», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Γαλάζια» στελέχη βλέπουν να δημιουργείται ασφυκτικός κοινωνικός κλοιός απέναντι στην κυβερνητική επιχείρηση της «θετικής ατζέντας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Χαμηλός ανταγωνισμός και λάθη
Ελεγκτικό Συνέδριο 01.12.25

Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις - Χαμηλός ανταγωνισμός, απευθείας αναθέσεις και λάθη

Με απευθείας ανάθεση το 81,5% του συνόλου των συμβάσεων. Ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και περιορισμένο ανταγωνισμό, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

«Δεν υπάρχει αποβολή του Μαρίν», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση φάσεων από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, από όπου σχολίασε και τα πέναλτι.

Βάιος Μπαλάφας
Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Εμπρηστικές δηλώσεις απύθμενου θράσους από τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη εναντίον των δυναμικών αγροτικών κινητοποιήσεων που η κυβέρνηση αντιμετώπισε με αστυνομική βία. Τα αγροτικά «μπλόκα» που ασκούν «πολιτικούς εκβιασμούς» φταίνε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο Κυρανάκης.

Σύνταξη
