01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Μουζακίτης: «Στην προπόνηση με φωνάζουν… χρυσό αγόρι»
Ποδόσφαιρο 01 Δεκεμβρίου 2025 | 16:30

Μουζακίτης: «Στην προπόνηση με φωνάζουν… χρυσό αγόρι»

Ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε στην «Tuttosport» με αφορμή την απονομή του βραβείου του Golden Boy Web, το οποίο θα παραλάβει στο Τορίνο στις 19.30.

Ο Χρήστος Μουζακίτης ανέβηκε σε μία ακόμα κορυφή, παρά το νεαρό της ηλικίας του, αφού αφού τερμάτισε πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο του Golden Boy Web.

Αυτή είναι μια τρομερή διάκριση για τον Έλληνα χαφ του Ολυμπιακού, ο οποίος άφησε πίσω του τους Κενάν Γιλντίζ και Αρντά Γκιουλέρ και σήμερα το απόγευμα θα το παραλάβει στο «Automobile Museum» του Τορίνο (19:30).

«Γεωμετρία και πνεύμονες στην υπηρεσία του Ολυμπιακού, όπου τώρα υπαγορεύει τον ρυθμό του παιχνιδιού με την ευκολία που προέρχεται από βετεράνους του παιχνιδιού. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Χρήστος Μουζακίτης, ως παιδί, ζούσε στην περιοχή του πέναλτι ως το βασίλειό του. Τερματοφύλακας από κλίση ή ένστικτο, μέχρι που ένας τραυματισμός στο μάτι τον έφερε στο πρώτο σταυροδρόμι της ζωής του.

Εκείνη την ημέρα, δεν έχασε θέση: ανακάλυψε μια άλλη, στη μέση του γηπέδου. Από τότε, δεν σταμάτησε ποτέ να βλέπει τα πάντα πριν από οποιονδήποτε άλλον. Από τη νίκη στο Youth League, νικώντας τη Μίλαν του Αμπάτε στα πέναλτι, μέχρι το πρωτάθλημα Ελλάδας που κατέκτησε την επόμενη χρονιά: μια ραγδαία άνοδος που η Tuttosport θα τιμήσει απόψε απονέμοντας στο νεαρό Έλληνα ταλέντο το Golden Boy Web, το βραβείο που απονέμει η Tuttosport ετησίως (βάσει διαδικτυακών ψήφων) στο καλύτερο ταλέντο κάτω των 21 στην Ευρώπη», αναφέρει στον πρόλογό του το ειδικό αφιέρωμα της ιταλικής εφημερίδας για τον «Μούζα».

«Όταν τον καλέσαμε βιντεοκλήση από την αίθουσα συνεδριάσεων της Tuttosport, ο Χρήστος εντυπωσιάζεται από τις γιγάντιες φωτογραφικές αφίσες που κρέμονται στους τοίχους: από τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο μέχρι τον Γιουσέιν Μπολτ, συμπεριλαμβανομένων των Ζανέτι και Εμπαπέ», συμπληρώνουν οι Ιταλοί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μουζακίτης:

«Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για άλλη μια αφίσα εκεί πίσω. Αν αυτό δεν είναι πρόβλημα για εσάς, προχωρήστε και σηκώστε το πρόσωπό μου (γέλια)», είπε χαριτολογώντας ο νεαρός χαφ.

-Πώς νιώθετε όταν αυτό το βραβείο, πριν από εσάς, κέρδισαν παίκτες του επιπέδου όπως ο Κενάν Γιλντίζ και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ;
«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Για μένα, ήταν ήδη απίστευτο που βρέθηκα στην κατάταξη. Η νίκη είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Σέβομαι πολύ τους διάφορους υποψηφίους, ξεκινώντας από τον Κενάν. Μου αρέσουν τα πάντα σε αυτόν: είναι μόνο 20 ετών, κι όμως παίζει με εντυπωσιακή ποιότητα».

-Πώς μάθατε ότι το κερδίσατε;

«Ήμουν με την εθνική ομάδα και ξεκουραζόμουν στο δωμάτιό μου μετά την προπόνηση. Κάποια στιγμή, το τηλέφωνό μου άρχισε να φωτίζεται με μηνύματα και κλήσεις. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι συνέβαινε, οπότε έβαλα το τηλέφωνο σε αθόρυβη λειτουργία και συνέχισα να κοιμάμαι. Το ξύπνημα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν μαγικό…»

-Πώς σας αντιμετώπισαν στα αποδυτήρια;

«Πριν επιστρέψω από τη διακοπή, πήγα σε ένα μπαρ με μερικούς από τους συμπαίκτες μου στην εθνική ομάδα και γιορτάσαμε όλοι μαζί. Τώρα πρέπει να το κάνω με τους συμπαίκτες μου στον Ολυμπιακό: μόλις έχω την ευκαιρία, θα τους βγάλω για δείπνο για να τους ευχαριστήσω».

-Έχετε ήδη επιλέξει εστιατόριο; Προς τιμήν του Golden Boy, το ιδανικό θα ήταν ένα ωραίο ιταλικό εστιατόριο…

«Όχι ακόμα, αλλά θα επιλέξω την ελληνική, την κουζίνα μου».

-Τα καλύτερα συγχαρητήρια;

«Θα έλεγα γενικά από τους φίλους και τους συμπαίκτες μου. Μου είπαν ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και να συνεχίσω να πιστεύω ακράδαντα στις ικανότητές μου, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Μετά, φυσικά, όλοι αστειεύονται γι’ αυτό: στο προπονητικό κέντρο κανείς δεν με φωνάζει πια με το όνομά μου, τώρα όλοι με αποκαλούν το «Golden Boy». Είναι τιμή μου.»

-Έχετε ήδη βρει το κατάλληλο μέρος για το τρόπαιο;

«Το σκέφτομαι, αλλά σίγουρα θα είναι σε έκθεση: θέλω να μπορώ να το κοιτάζω κάθε μέρα για να θυμάμαι ποιος είμαι και πού θέλω να βρίσκομαι.»

-Φυσικά, με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη. Δεν ανησυχείτε μήπως νιώθετε μεγαλύτερη πίεση από τώρα και στο εξής λόγω των προσδοκιών; Αυτό το βραβείο αναπόφευκτα θα τραβήξει πολύ περισσότερη προσοχή…

«Για να είμαι ειλικρινής, η δύναμή μου έγκειται στο να μην αφήνω την πίεση να με καταβάλλει. Με τα χρόνια, έμαθα να τη διαχειρίζομαι, να την διοχετεύω… Αυτό το ξεχωριστό βραβείο θα βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση. Θα με ωθήσει να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για τους στόχους που έχω θέσει στον εαυτό μου. Παίζω για τον Ολυμπιακό, τον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας μου. Έχω συνηθίσει να νιώθω υπό έλεγχο και να εργάζομαι σκληρά για να μην προδώσω όσους πιστεύουν σε μένα».

-Και ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι;

«Απλοί: η κατάκτηση του Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ελλάδα. Δεν ζητάω τίποτα περισσότερο».

-Η νίκη στον αθλητισμό -όπως και στη ζωή- απαιτεί θυσίες. Τι έχετε εγκαταλείψει για να μπορέσετε να παίξετε σε αυτό το επίπεδο;

«Είναι ένα μείγμα πραγμάτων, που κυμαίνονται από διατροφικές συνήθειες έως ρουτίνες: να τρώτε καλά και να κοιμάστε πολύ για να είστε σε εγρήγορση και σε φόρμα τόσο στους αγώνες όσο και στην προπόνηση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να γίνεις πραγματικός επαγγελματίας. Έπειτα, ένα πράγμα που λέω πάντα στον εαυτό μου είναι να προσπαθώ πάντα να είμαι ο εαυτός μου, χωρίς να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους παίκτες».

-Πείτε μας λίγα περισσότερα για τον εαυτό σας: είστε δεισιδαίμονας;

«Απολύτως, αλλά ακολουθώ απλές τελετουργίες: Μπαίνω στο γήπεδο με το δεξί μου πόδι και πριν από τον αγώνα, ακούω τη λίστα αναπαραγωγής μου από την αρχή μέχρι το τέλος για να δυναμώσω».

-Υπάρχει κάποια πτυχή του παιχνιδιού σας που, αν μπορούσατε, θα αλλάζατε εντελώς για να γίνετε πιο δυνατός;
«Πρέπει να αναπτυχθώ πολύ σωματικά. Είμαι ακόμα πίσω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να γίνω πιο δυνατός σωματικά και πιο ικανός σε 90 λεπτά».

-Το είδωλό σας όλων των εποχών είναι ο Λούκα Μόντριτς. Υπάρχει κάποιος παίκτης στην ηλικία σας στην Ευρώπη με τον οποίο πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια μεγάλη αντιπαλότητα;

«Θα έλεγα τον Άρντα Γκιουλέρ, παρόλο που είμαστε δύο διαφορετικοί παίκτες: είναι πιο επιθετικός. Τον συνάντησα πρόσφατα στο Champions League και ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του: είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσουμε ο ένας τον άλλον πολλές φορές ακόμα. Ανυπομονώ να τον νικήσω».

-Σχετικά με αυτόν τον αγώνα: υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης που σας έκανε μεγάλη εντύπωση;
«Μιλάμε για τον μεγαλύτερο σύλλογο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι παίκτες τους βρίσκονται στο απόγειο της καριέρας τους. Έχουν εξωγήινους όπως ο Eμπαπέ και ο Βινίσιους. Και μετά υπάρχουν οι Καμαβινγκά και Βαλβέρδε: ήταν παντού».

-Τι σας έλειψε για να κερδίσετε;

«Εναντίον αυτών των παικτών, κάθε λάθος μετατρέπεται σε γκολ. Κάναμε πάρα πολλά».

-Ξεκινήσατε στο τέρμα πριν τραυματιστείτε στο μάτι και μεταφερθείτε στο κέντρο. Υπάρχει κάτι από αυτόν τον ρόλο που σας έχει μείνει;

«Όταν παίζεις στο τέρμα, εκτός του ότι έχεις μια προνομιακή εικόνα για το τι συμβαίνει στο γήπεδο, ξέρεις ότι το παραμικρό λάθος μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη την ομάδα. Πρέπει να αναλαμβάνεις μεγαλύτερη ευθύνη από τους συμπαίκτες σου. Και νομίζω ότι αυτό με βοήθησε στον ρόλο μου. Απόλαυσα να παίζω στο τέρμα. Αν δεν ήταν αυτό το περιστατικό, ίσως να έπαιζα σήμερα στη δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας (γέλια). Αφήνοντας στην άκρη τα αστεία, νομίζω ότι θα ήμουν πολύ κοντός για να παίξω σε υψηλό επίπεδο σε αυτή τη θέση».

-Και ποιος ήταν το είδωλό σας ανάμεσα στα δοκάρια;

«Ο Φαν Ντερ Σαρ».

-Αυτό το καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός απέρριψε τις προτάσεις αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων που ενδιαφέρονταν για τη μεταγραφή σας. Υπάρχει κάποιος στον οποίο μπορεί να μην μπορείτε να πεις όχι στο μέλλον; Η ομάδα των ονείρων σου.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι Ρεάλ Μαδρίτης…»

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Πόλο 01.12.25

Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ

Δικαιώνεται ο Ολυμπιακός για τα παράπονα που είχε από τη διαιτησία στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μλάντοστ στο οποίο ηττήθηκε οριακά με 14-13. Συγγνώμη από διαιτητές και European Αquatics

Σύνταξη
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Σύνταξη
Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να ευχαριστήσει με ένα… εξωφρενικό δώρο τους συμπαίκτες του στην εθνική Πορτογαλίας για την κατάκτηση του Nations League, αποτίοντας φόρο τιμής και στον Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στο CBS, όπου αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι, το πώς είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια ηλικία αλλά και για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας.

Σύνταξη
Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
«Δίχως αμφιβολία» 01.12.25

Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»

Από Ρεπουμπλικάνους γερουσιατές μέχρι και ειδικούς στο Δίκαιο του Πολέμου καταγγέλονται οι ευθύνες κυβερνητικών αξιωματούχων για τις εκτελέσεις ανθρώπων στην Καραϊβική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ
Live 01.12.25

Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ

Tο Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο, έναν χρόνο από την εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιεί εκδήλωσε σε κεντρικό ξενοδοχεία των Αθηνών. Το in σας μεταφέρει εικόνα και ήχο.

Σύνταξη
Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας
Ελλάδα 01.12.25

Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας

Με αφορμή τα επεισόδια, η Πρωτοβουλία Αστυνομικών τονίζει την ανάγκη σεβασμού των αγωνιζόμενων αγροτών και αποστασιοποίησης των αστυνομικών από πρακτικές που τους φέρνουν αντιμέτωπους με κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Σύνταξη
MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
Media 01.12.25

MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής

Με sold-out προσέλευση, τα φετινά MadWalk παρουσίααν εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής.

Σύνταξη
Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες
Media 01.12.25

Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες

Σε μια ξεχωριστή συναυλία περισσότεροι από 17 νέοι από έντεκα χώρες και τέσσερις θα τραγουδήσουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες. Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Σύνταξη
«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» – Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου
New Journalism 01.12.25

«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» - Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου

Ήταν πρωτοπόρος της Νέας Δημοσιογραφίας, ενός κινήματος που μεταμόρφωσε τον αμερικανικό Τύπο με ένα λογοτεχνικό στυλ γραφής. Σε ηλικία 93 ετών, ο Gay Talese, συγγραφέας του ιστορικού προφίλ του 1966, «Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» στο Εsquire βλέπει την καθημερινότητά του να περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα γηρατειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 01.12.25

Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Η αστυνομία πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στο πλαίσιο ελέγχων της απαγόρευσης εισόδου και κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους

Σύνταξη
Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη
Culture Live 01.12.25

Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η Χρύσα Ρώμα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Μιχάλη Μανιάτη σε ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο έργο, βασισμένο στο βιβλίο της Έφης Παναγοπούλου, Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι.

Σύνταξη
Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο
Media 01.12.25

Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο

Η σχέση εμπιστοσύνης του MEGA με το τηλεοπτικό κοινό αποτυπώθηκε στους πίνακες τηλεθέασης του Νοεμβρίου, τόσο με τη δυναμική εκκίνηση της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», όσο και με τα νέα επεισόδια της «Γης της ελιάς».

Σύνταξη
Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει
-10% η μετοχή 01.12.25

Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία Airbus ανακοίνωσε ότι «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 «εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε». Έτσι επιβεβαίωσε το πρόβλημα σε μεταλλικά πάνελ που τοποθετούνται σε αεροσκάφη.

Σύνταξη
Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε
«Γαμώτο!» 01.12.25

Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε

«Έφτασα στον τελικό γύρο των οντισιόν για το έργο Θέλμα και Λουίζ», θυμήθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sunday Times. «Και, γαμώτο, ο Μπραντ πήρε τον ρόλο», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του
Ελλάδα 01.12.25

Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του

Ο 24χρονος έμενε στο Βέλγιο, έκανε το Μεταπτυχιακό του και εργαζόταν στο κατάστημα με τα σοκολατάκια - Είχε έρθει στην Ελλάδα για δύο μόνο μέρες για την αποφοίτηση της κοπέλας του

Σύνταξη
Φραστική επίθεση από τον «γαλάζιο» υποψήφιο του ΔΣΑ καταγγέλλει ο Π. Δουδωνής – Τον αποκάλεσε «καραγκιόζη»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Φραστική επίθεση από τον «γαλάζιο» υποψήφιο του ΔΣΑ καταγγέλλει ο Π. Δουδωνής – Τον αποκάλεσε «καραγκιόζη»

«Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αναστασόπουλος 'καραγκιόζη', ξεπερνά κάθε όριο» γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Π. Δουδωνής.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.
Στην Καλαβρία 01.12.25

Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.

Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας. Άγνωστοι επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο, στην Καλαβρία, και άρπαξαν χρυσαφικά αξίας δύο εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα
Ένα απλό τηλεφώνημα 01.12.25

Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Νικολάς Μαδούρο, εν μέσω κλιμάκωσης των απειλών ενάντια στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
