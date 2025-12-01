Σπουδαία στιγμή: Ο Μουζακίτης βραβεύεται με το Golden Boy Web 2025
Ο Χρήστος Μουζακίτης θα βρεθεί σήμερα (1/12) στο Τορίνο, εκεί που θα παραλάβει το σπουδαίο βραβείο Golden Boy Web 2025.
Ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά το βραβείο Golden Boy Web 2025 και βάζει το όνομά του σε μία λίστα γεμάτη με αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Κάπως έτσι, σήμερα (1/12, 19:30) θα βρεθεί στο Τορίνο και την λαμπερή τελετή του Tuttosport, εκεί όπου θα παραλάβει το βραβείο του.
Ο Έλληνας μέσος πραγματοποιεί ονειρική διετία με τη φανέλα του Ολυμπιακού τα σάρωσε όλα και αποδεικνύει πόσο σπουδαίο και μεγάλο πρότζεκτ είναι τόσο για τους Πειραιώτες, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Είναι βασικό μέλος του Ολυμπιακού από πέρσι έχοντας 52 συμμετοχές, 2 γκολ και 6 ασίστ, έχει πάρει ήδη το νταμπλ, ενώ φυσικά είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την Κ19 των Πειραιωτών το 2024, όταν κατέκτησε το Youth League.
Ο Μουζακίτης τερμάτισε στην κορυφή της σχετικής ψηφοφορίας, που διεξήχθη τους προηγούμενους μήνες, ανάμεσα σε 100 άλλους ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών ήταν ακόμη δύο μεγάλα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Τα αποτελέσματα:
1. Χρήστος Μουζακίτης – 472.913
2. Κενάν Γιλντίζ – 385.850
3. Γιαν Κάρλο Σίμιτς – 159.143
4. Αρντά Γκιουλέρ – 114.170
5. Ντεζιρέ Ντουέ – 21.572
6. Λαμίν Γιαμάλ – 7.161
7. Μπάμπης Κωστούλας – 5.968
8. Λένι Γιορό – 5.163
9. Πάου Κουμπαρσί – 4.654
10. Τζομπ Μπέλινγκχαμ – 3.752
Ο Μουζακίτης και οι… άλλοι: Αυτοί είναι οι προηγούμενοι 7 νικητές του βραβείου Golden Boy Web
Το εν λόγω βραβείο τα προηγούμενα χρόνια το είχαν κατακτήσει σπουδαίοι ποδοσφαιριστές όπως ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ, ο Καρίμ Αντεγέμι και ο Άνσου Φάτι! Αναλυτικά η λίστα:
2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)
2023: Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Μπορούσια Ντόρτμουντ/Ρεάλ Μαδρίτης)
2022: Νικολά Ζαλέφσκι (Ρόμα)
2021: Καρίμ Αντεγιέμι (Σάλτσμπουργκ)
2020: Άνσου Φάτι (Μπαρτσελόνα)
2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)
2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Άγιαξ)
