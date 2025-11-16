sports betsson
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
To 3D ποδόσφαιρο του Χρήστου Μουζακίτη και η «στόφα» ενός εκκολαπτόμενου σταρ (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 16 Νοεμβρίου 2025 | 21:54

To 3D ποδόσφαιρο του Χρήστου Μουζακίτη και η «στόφα» ενός εκκολαπτόμενου σταρ (pics+vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης, έγινε το golden boy (web) της Ευρώπης και η ανάδειξη του ήρθε για να θυμίσει πως…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Στις τελευταίες εθνικές εκλογές (2024), η Νέα Δημοκρατία πήρε την εντολή να σχηματίσει Κυβέρνηση πείθοντας 1.125.510 Έλληνες να την εμπιστευτούν με την ψήφο τους. Την ακολούθησαν ο ΣΥΡΙΖΑ (593.167 ψήφους) και το ΠΑΣΟΚ (508.431) σε μια ενδιαφέρουσα αριθμητική ισορροπία που βασανίζει το μυαλό μου από χθες το πρωί: Από την στιγμή που η Tuttosport ανακοίνωσε αναλυτικά όλες εκείνες τις λεπτομέρειες γύρω από την μεγαλύτερη προσωπική διάκριση που έτυχε ποτέ σε ένα 18χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή:.

Τον Golden Boy (web) Χρήστο Μουζακίτη

Ρώτησε -από τον Ιταλικό Βορρά- το διεθνές κοινό της η σημαντική εφημερίδα για τον «καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα» αναζητώντας το 3D πακέτο του μέλλοντος ανάμεσα στους teenagers του Football. Σχημάτισε μια άκρως απαιτητική διαδικασία διάρκειας πέντε μηνών και τεσσάρων «γύρων» έχοντας προ-επιλέξει τους καλύτερους teenagers του Football των πιο εμπορικών συλλόγων του πλανήτη. Και τελικά με την συμμετοχή 1,15 εκατομμυρίων ανθρώπων που ψήφισαν τον εκλεκτό τους, είδε έναν πιτσιρικά που μέχρι πρότινος πήγαινε στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη με ταξί -διότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης- να γίνεται ο απόλυτος X factor και ο αδιαμφισβήτητος νικητής.

O Χρήστος Μουζακίτης που επικράτησε και στους τέσσερις γύρους αφήνοντας πίσω του τον περσινό νικητή Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, τον Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Λένι Γιόρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Παού Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα. Ακόμη και τον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν που κέρδισε το άλλο golden boy βραβείο, εκείνο που προκύπτει από την ψηφοφορία επιλεγμένων διαπιστευμένων δημοσιογράφων από ολόκληρη την Ευρώπη. Τους πιο ταλαντούχους των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών brands παγκοσμίως.

Ο «μικρούλης» του Ολυμπιακού, όπως συνηθίζει να τον αποκαλεί ο μέντορας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συνολικά συγκέντρωσε 472.913 ψήφους. Όπερ σημαίνει: Ότι σε έναν διεθνή διαγωνισμό υψηλού κύρους -μοναδικό στο είδους του- που ψήφισαν όσοι την τελευταία ελληνική Κυβέρνηση, ο Μουζακίτης συγκέντρωσε μόνος του γύρω του τόσους που αν ήταν… κόμμα θα έδινε μάχη για την… αξιωματική αντιπολίτευση. Αριθμοί εξωφρενικοί ικανοί να αναδείξουν την στόφα ενός εκκολαπτόμενου σταρ του ποδοσφαίρου που εδώ και ενάμιση χρόνο ζει (σ)τα όνειρα των συνομήλικων του. Αφίσα στο δωμάτιο των παιδιών που μέσα από τη δική του επιτυχία πήραν θάρρος.

Πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό σε επίπεδο Κ-17, κ-19 και Ανδρών. Πρωταθλητής Ευρώπης (Youth League 2024) και ηγέτης της καλύτερης ποδοσφαιρικής ομάδας Νέων που ανέδειξε ποτέ η παραγωγική διαδικασία της χώρας. Ένας από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού που φόρεσαν ανήλικοι ακόμη το εθνόσημο της Ελλάδας. Πρωταγωνιστής στο ερυθρόλευκο περσινό ταξίδι στη league phase του Europa League όταν οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν 7οι στην league phase.

Πρωταγωνιστής φέτος στην league phase μάχη του Champions League. Ένα παιδί με δύο μεγάλα μάτια και ένα μόνιμο χαμόγελο στα χείλη που θαρρείς πως μένει στη διπλανή πόρτα. Ο «νέος Ινιέστα» όπως τον αποκάλεσε ο πολύπειρος συμπαίκτης του Ντάνι Γκαρθία που παίζοντας πλάι του έχει να λέει για αυτή την αδιαπραγμάτευτη γοητεία της απλότητας ενός 18χρονου που δίχως να ψάχνει το εξεζητημένο εξελίσσεται σε φαινόμενο. «Παίζει αυτό το όμορφο απλό ποδόσφαιρο που δεν το συναντάς στην ηλικία του» τον καμάρωνε πέρσι ο -αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro 2004- Θοδωρής Ζαγοράκης.

Ο «Μούζα» μας συστήθηκε ως αυθεντικός δημιουργός από το «6-8». Με ιδιαίτερη ικανότητα στο passing game και ειδικά το κάθετο ποδόσφαιρο όπου οι προωθητικές μεταβιβάσεις του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου είναι το σήμα κατατεθέν του.

Έγινε γνωστός για την direct απειλή με σουτ από μέση και μακρινή απόσταση, αλλά και συνολικά για την ικανότητα του στις «στημένες μπάλες» -το 2024 πέτυχε 6 γκολ στον δρόμο για την κατάκτηση του Youth League-. Πήρε 36 συμμετοχές και 2.250 λεπτά συμμετοχής στην rookie σεζόν του όπου και κέρδισε δίχως αντίπαλο τον τίτλο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου. Και μάλιστα σε συνθήκες απόλυτου πρωταθλητισμού με τα χρώματα μιας ομάδας που κέρδισε το νταμπλ.

Φέτος η ανάπτυξη του σε ύψος, δύναμη και μυϊκό όγκο τον έχει βοηθήσει να ανεβάσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα του σε κερδισμένες μονομαχίες, δεύτερες μπάλες, κλεψίματα φέρνοντας τον πιο κοντά στην ολοκλήρωση.

Σε έναν ώριμο box to box που με τις σωστές τοποθετήσεις και αποφάσεις του είναι ικανός να επηρεάσει σημαντικά και τις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Σε άμυνα και επίθεση. Είναι χαρακτηριστικό πως στο ένα τρίτο της Super League διαδρομής, τον συναντάς στην πρώτη 10άδα δώδεκα διαφορετικών κατηγοριών της στατιστικής για τους κεντρικούς χαφ. Στις επτά από αυτές είναι μέλος του top 5. Μια ορχήστρα του ενός, σαν μπάντα που παίζει τα πάντα.

Το σχετικό γράφημα:

Ο καλύτερος πασέρ του Ολυμπιακού στο κάθετο παιχνίδι.  Ο τρίτος πιο εύστοχος πασέρ της Super League σε πάσες στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου (passes to final third) και την ίδια στιγμή ο τέταρτος σε κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες (defensive duels won).

Ο 5ος σε ασίστ αλλά και ο 6ος στην ικανότητα της πάσας που προηγείται μιας ασίστ (pre assists).

Και την ίδια στιγμή ο 5ος ανάμεσα στους U18 midfielders του κόσμου σε «μεγάλες πάσες ανά 90λεπτά» (Long passes per 90) που πέρα από την εμπιστοσύνη στο θαυματουργό αριστερό του πόδι, δείχνει και την προσωπικότητα κάποιου που είναι εκεί για να αναλάβει την ευθύνη. Και όλα αυτά με την υποσημείωση πως η κουβέντα αφορά σε κάποιον που μόλις ενηλικιώθηκε.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Είναι όλα μετρήσιμα πια στο ποδόσφαιρο. Και οι επαγγελματίες επιβεβαιώνουν μέσα από data τις εκθέσεις τους. Για τον Μουζακίτη τα report μιλούν με βεβαιότητα για την ποδοσφαιρική καταγωγή του μέσα στο σούπερ απαιτητικό περιβάλλον του Olympiacos fc. Για τον χαρακτήρα που απαιτείται για να αντέξεις το βάρος μιας τέτοιας φανέλας.

Για την ιδιαίτερη ευφυία του στον αγωνιστικό χώρο και το ταλέντο του να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Για τις box to box αρετές και το «κάθετο» παιχνίδι του. Τον χειρισμό της μπάλας και τα τρεξίματα του σε επίπεδο Champions League. Την εκτέλεση σε πρώτο χρόνο -ποιος ξεχνά εκείνο το μαγικό buzzer beater πρόκρισης στον περσινό προημιτελικό κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό-. Τελικά για την ίδια την σταθερότητα που τον ξεχωρίζει από κάθε άλλον play maker της γενιάς του.

Καταγράφουν οι αριθμοί και τα μαθηματικά μοντέλα, την ικανότητα του στο επιθετικό μέρος της δουλειάς αλλά και την ραγδαία εξέλιξη του στο ανασταλτικό μέρος. Κάποιος που τα καταφέρνει υπέροχα σε επίθεση και άμυνα. Ο ίδιος που πλέον από το Σάββατο το πρωί επιβεβαίωσε και μια τρίτη διάσταση στο ταλέντο του. Την αρετή, το δώρο της δημοφιλίας που ήδη εξελίσσεται σε βασικό ζητούμενο για το «τέλειο πακέτο».

Σε μια εποχή που μια μεταγραφή μπορεί να αλλάξει την τιμή της μετοχής μιας ποδοσφαιρικής εταιρίας εισηγμένης στο χρηματιστήριο. Ο Μουζακίτης έχει την στόφα του σταρ. Την είχε από τα 16 του όταν οδηγούσε τον Ολυμπιακό απέναντι στην Ίντερ, τη Μπάγερν Μονάχου, τη Μίλαν κλπ σε εκείνο το απίθανο ράλι ως την κορυφή της Ευρώπης (Youth League). Κάποιος που χαίρεσαι να βλέπεις να παίζει ποδόσφαιρο. Ένας «μικρός πρίγκηπας» και την ίδια στιγμή ο ταπεινότερος όταν ακούει να μιλάνε για εκείνον.

Τον ρώτησαν πως ένιωσε που είναι πλέον ο Golden Boy (web) 2025 και στην απάντηση του μόνο που δεν ζήτησε… συγνώμη: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα αν και δεν το περίμενα. Προσπαθώ να μην ενθουσιάζομαι και να μένω πάντα συγκεντρωμένος στους στόχους που έχω θέσει στην καριέρα μου από μικρό παιδί». Απλός και to the point όπως οι πάσες του

