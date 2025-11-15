Golden Boy Web: Τι έκαναν στην καριέρα τους τα άλλα… χρυσά παιδιά πριν τον Μουζακίτη

Ο Χρήστος Μουζακίτης αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της ψηφοφορίας για το βραβείο Golden Boy Web 2025, με τον Έλληνα μέσο του Ολυμπιακού να ξεπερνά σε ψήφους ονόματα όπως αυτά των Κενάν Γιλντίζ, Αρντά Γκιουλέρ και Ντεζιρέ Ντουέ.

Ο 18χρονος διεθνής έγινε ο πρώτο Έλληνας που κερδίζει το εν λόγω βραβείο και πρόσθεσε το όνομά του σε μία «χρυσή» λίστα, μαζί με αυτά των Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Άνσου Φάτι, μεταξύ άλλων. Τι έκαναν όμως στην καριέρα τους από τη μέρα που κατέκτησαν το βραβείο μέχρι και σήμερα, οι 7 προηγούμενοι νικητές;

Ο Μουζακίτης και οι… άλλοι: Τι έκαναν οι προηγούμενοι 7 νικητές του βραβείου Golden Boy Web

2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Γιουβέντους, κέρδισε το περσινό βραβείο έχοντας 52 συμμετοχές με 12 γκολ και 9 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, σε αυτά τα ματς έπαιξε σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ, αλλά κυρίως αριστερά και στο «10». Ξεκίνησε την καριέρα του στη Γερμανία, κάνοντας ένα πέρασμα από τις Ακαδημίες τις Μπάγερν, πριν καταλήξει σε αυτές της «Γιούβε». Συνολικά στην καριέρα του σε επίπεδο πρώτης ομάδας μετρά 98 ματς (όλες με τον ιταλικό σύλλογο), με 19 γκολ και 15 ασίστ και η χρηματιστηριακή του αξία, με βάση το transfermarkt είναι στα 75 εκατ. ευρώ.

2023: Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Μπορούσια Ντόρτμουντ/Ρεάλ Μαδρίτης)

Το μεγαλύτερο όνομα στη λίστα είναι του Τζουντ Μπέλινγκχαμ, που ξεκίνησε από την Μπέρμιγχαμ, το 2020 μετακόμισε στη Ντόρτμουντ, ενώ το καλοκαίρι του 2023 έγινε ένα από τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Τη σεζόν 2022-23 είχε 42 ματς με τους Γερμανούς, με 14 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ όταν παρέλαβε το Golden Boy Web φορούσε ήδη τη φανέλα της Βασίλισσας. Στην καριέρα του έχει 287 ματς με 69 γκολ και 56 ασίστ και η χρηματιστηριακή του αξία, με βάση το transfermarkt είναι στα 180 εκατ. ευρώ.

2022: Νικολά Ζαλέφσκι (Ρόμα)

Τη σεζόν 2021-22 ο Ζαλέφσκι εντυπωσίασε με τη φανέλα της Ρόμα (24 ματς, 2 ασίστ) και κατέκτησε το Conference League, υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο. Προϊόν της Ακαδημίας των Ρωμαίων, ο Πολωνός εξτρέμ συνέχισε την καριέρα του ως δανεικός στην Ίντερ, η οποία τον αγόραρε και τον πούλησε στην Αταλάντα το περασμένο καλοκαίρι. Συνολικά στην καριέρα του έχει 148 ματς με 4 γκολ και 11 ασίστ και η χρηματιστηριακή του αξία, με βάση το transfermarkt είναι στα 17 εκατ. ευρώ.

2021: Καρίμ Αντεγιέμι (Σάλτσμπουργκ)

Ακόμη ένας νικητής του Golden Boy Web είναι ο Αντεγέμι, που τη σεζόν 2020-21 είχε 39 ματς με 9 γκολ και 11 ασίστ με τη φανέλα της Σάλτσμπουργκ. Ξεκίνησε την καριέρα του σε Ακαδημίες στη Γερμανία, με πέρασμα και από αυτές της Μπάγερν και κατέληξε στον Αυστριακό σύλλογο με τον οποίο συστήθηκε στο ευρύ κοινό. Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στη Ντόρτμουντ, στην οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα, όντας από τα βασικά «γρανάζια», σε μια καριέρα με 250 ματς, 77 γκολ, 63 ασίστ και η χρηματιστηριακή του αξία, με βάση το transfermarkt είναι στα 60 εκατ. ευρώ.

2020: Άνσου Φάτι (Μπαρτσελόνα)

O πιο… άτυχος της λίστας είναι ο Άνσου Φάτι. Ξεκίνησε από τη Μασία, την ιστορική Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, έκανε θραύση στο ξεκίνημά του στην πρώτη ομάδα και δίκαια κέρδισε το βραβείο. Ωστόσο, μια σειρά τραυματισμών τον ανάγκασαν να χάσει έδαφος και ακολούθησαν δανεισμοί για να επανέλθει στα προηγούμενα στάνταρ του. Κάτι που δείχνει να πλησιάζει φέτος, με τη φανέλα της Μονακό. Τη σεζόν του βραβείου (2019-20) είχε 8 γκολ και 1 ασίστ, σε 33 ματς με τους Καταλανούς, ενώ συνολικά έχει 161 ματς, 39 γκολ, 11 ασίστ και η χρηματιστηριακή του αξία, με βάση το transfermarkt είναι στα 10 εκατ. ευρώ.

2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)

Ο Γάλλος μέσος εντυπωσίασε στο ξεκίνημα του με την Άρσεναλ, αλλά η συνέχεια δεν ήταν παρόμοια. Τα 48 ματς της σεζόν 2018-19 (1 γκολ, 2 ασίστ) του χάρισαν το Golden Boy Web για το 2019 και στη συνέχεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε Χέρτα, Μαρσέιγ, ως δανεικός, με τους Γάλλους να τον αγοράζουν και από το καλοκαίρι του 2024 να ανήκει στη Λάτσιο. Συνολικά στην καριέρα του έχει 366 ματς, με 18 γκολ, 38 ασίστ και η χρηματιστηριακή του αξία, με βάση το transfermarkt είναι στα 32 εκατ. ευρώ.

2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Άγιαξ)

Ο γιος του Θρύλου του ποδοσφαίρου, Πάτρικ Κλάιφερντ, Τζάστιν, ήταν ο πρώτος νικητής του βραβείου, το 2018, μετά τη σεζόν που ξεκίνησε στον Άγιαξ, αλλά ολοκλήρωσε στη Ρόμα, στην οποία μεταγράφηκε στο δεύτερο μισό του 2017-18. Ακολούθησαν δανεισμοί σε Λειψία, Νις και Βαλένθια, ενώ το καλοκαίρι του 2023 τον αγόρασε η Μπόρνμουθ. Συνολικά στην καριέρα του έχει 336 ματς, με 78 γκολ, 59 ασίστ και η χρηματιστηριακή του αξία, με βάση το transfermarkt είναι στα 35 εκατ. ευρώ.