Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…

Τι είναι ο Χρήστος Μουζακίτης; Για αρχή, είναι ο ποδοσφαιριστής που την 1η Δεκεμβρίου 2025, θα ταξιδέψει στο Τορίνο, για να πάρει στα χέρια του το βραβείο European Golden Boy Web 2025. Δηλαδή το βραβείο του κοινού, για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών. Ένα βραβείο που ακολουθείται από σχεδόν μισό εκατομμύριο (473.000) ψήφους στην επίσημη ψηφοφορία της Tuttospor. Ένα βραβείο από εκείνα, που το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα φτάσει στα χέρια ενός «δικού του» παιδιού.

Διότι εκτός των άλλων και κόντρα στις «μικροκομματικές» μικρότητες, ο Μουζακίτης, είναι «παιδί» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υιοθετημένο, με την… άδεια του Ολυμπιακού. Καθώς οι Ερυθρόλευκοι ήταν εκείνοι που βρήκαν, πίστεψαν, βοήθησαν, εκπαίδευσαν, «έχτισαν», εξέλιξαν και συνεχίζουν να βελτιώνουν, έναν ποδοσφαιριστή προορισμένο για την ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δεν είναι υπερβολή, είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας.

Ολοι είδαν τον Μουζακίτη στην κατάκτηση του Youth League και στην πορεία του τα τελευταία δύο χρόνια στην πρώτη ομάδα. Πολλοί τον είχαν ξεχωρίσει από τα παιχνίδια της ομάδας Β, στη Super League 2. Λιγότεροι είχαν εντυπωσιαστεί από την ωριμότητα και το επίπεδο του παιχνιδιού του σε επίπεδο Κ17 και Κ19. Αλλά ουσιαστικά σχεδόν κανείς (εκτός Ρέντη) δεν «είδε» αυτό που έγινε πίσω από όλα αυτά τα σπουδαία επιτεύγματα. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που έζησαν και κατάλαβαν την πρόκληση της εκκόλαψης ενός Πρωταθλητή Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τον Μουζακίτη στα 10 του. Σήμερα, σχεδόν 9 χρόνια μετά, τον καμαρώνει Πρωταθλητή Ευρώπης, Νταμπλούχο Ελλάδος, βασικό στην Εθνική Ανδρών, αλλά και παράλληλα πρώτο παίκτη στην ιστορία της χώρας, με διεθνές ποδοσφαιρικό βραβείο. Για να φτάσουμε ως εδώ, έγιναν πολλά. Τον περασμένο Μάιο, ο ίδιος ο «Μούζα», μέσα στον αγωνιστικό χώρο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μιλώντας στον υπογράφοντα, είπε με τα εξής λόγια την εφηβική του παρόρμηση: «Κοίτα, ο Ολυμπιακός είναι για εμάς οικογένεια. Δεν ξέρω αν θα την πω πρώτη ή δεύτερη. Είμαστε εδώ από μωρά, έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα, έχουμε μάθει τόσα πράγματα. Οχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά έχουμε εξελιχθεί και ως προσωπικότητες και ως άνθρωποι, παραπάνω από ό,τι το ποδόσφαιρο νομίζω».

Αυτό που δεν γνωρίζει ο πολύς κόσμος, είναι ότι αυτό το αμούστακο «παιδί», που μοιάζει ακόμη σχολιαρόπαιδο, δεν έπαιξε απλά στον Ολυμπιακό. Εκπαιδεύτηκε να γίνει πρωταθλητής. Σκληραγωγήθηκε και έμαθε πώς πρέπει να ηγείσαι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Μουζακίτης υπήρξε αρχηγός σε όλες τις ομάδες που υπηρέτησε ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού τα τμήματα υποδομής. Και φυσικά πρωταθλητής. Από τα τσικό, έως την Κ19. Συνήθως (μαζί με τον Κωστούλα) ο μικρότερος από όλους. Και σίγουρα ο πιο μικρός… στο μάτι. Αλλά ποτέ στο γήπεδο.

Με βάση την 520η Εβδομαδιαία Έρευνα του CIES Football Observatory, η οποία παρουσιάζει τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν κλείσει ακόμη τα 20 τους χρόνια με την υψηλότερη αξία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Μουζακίτης είναι στην 62η θέση, με εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία 20.400.000 €. Την ίδια στιγμή, είναι ο 39ος πιο νέος έφηβος στον κόσμο στην ίδια λίστα.

Και αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Διότι η πραγματική αξία του Μουζακίτη, αποτυπώνεται στις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες. Στις οποίες είναι μέσα σχεδόν σε όλες. Το ποδόσφαιρο που (τον έμαθε ο Ολυμπιακός να) παίζει, λατρεύεται από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τα ονόματα των ομάδων που συνδέονται μαζί του, συχνά τον… υποτιμούν. Καθώς για τη δική του περίπτωση υπάρχουν φάκελοι στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Και αυτό δεν είναι μυστικό. Είναι αποτύπωση επιβεβαιωμένης και εκπεφρασμένης ενημέρωσης από πλήθος «κατασκόπων» που τον έχουν στα μπλοκάκια τους.

Οσο κι αν στην Ελλάδα του «να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα», μια τόσο ξεχωριστή περίπτωση φαντάζει παράταιρη και «υπερβολική», είναι μια πραγματικότητα. Ο Μουζακίτης είναι τόσο ταλαντούχος και σπουδαίος, όσο τον αντιλαμβάνονται οι ξένοι. Και αυτό το «κριτήριο», δεν μπορεί να το στερήσει κανείς από τον 18χρονο μέσο και τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Μπάμπης Κωστούλας, όπως και άλλα παιδιά που έρχονται, τα νέα «Golden Boys» που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, λίγοι αντιλαμβάνονται το μέγεθος της επιτυχίας.

Ο Μουζακίτης είναι η συνέχεια μιας δουλειάς χρόνων. Ένα παιδί που στα προσεχώς θα φορέσει το περιβραχιόνιο και της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης που στα επόμενα κεφάλαια της καριέρας του, μπορεί να παίζει εκεί που κανείς άλλος δεν έχει φανταστεί. Ενας ακόμη παίκτης για τον οποίο ο Ολυμπιακός καμαρώνει. Διότι, όπως και να το κάνουμε, είναι αλλιώς να βλέπεις τα δικά σου παιδιά, να ζουν το όνειρό τους. Και το όνειρό τους να είναι ο Ολυμπιακός. Και μετά… ό,τι έρθει. Αλλά πρώτα ο Ολυμπιακός.

Διότι επιστρέφοντας σε εκείνη τη δήλωση του Μαΐου, ο Μουζακίτης είχε πει κάτι που επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω. «Το συναίσθημα είναι απερίγραπτο. Μόνο και μόνο το βιντεάκι που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες, όπου κρατάω το κύπελλο από το τελευταίο πρωτάθλημα ως παίκτης της Ακαδημίας και 2-3 χρόνια μετά να το σηκώνω, είναι το όνειρο που είχα από μικρός. Οταν σήκωνα τότε το Κύπελλο, κοιτούσα πάνω στην εξέδρα και έλεγα μακάρι, να είμαι εγώ μια μέρα». Οι ημέρες αυτές έχουν έρθει. Και εκτός από Κύπελλα, Πρωταθλήματα και Ευρωπαϊκά, ο «Μούζα» σήκωσε και τον πήχη των δικών του «θέλω». Ως εκεί που δεν έχει φτάσει κανείς άλλος έως σήμερα. Το Χρυσό Παιδί του Ολυμπιακού, τώρα μόλις άρχισε…