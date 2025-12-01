Μουζακίτης στο In: «Μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου – Champions League με τον Ολυμπιακό»

Ως μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής του, χαρακτήρισε την σπουδαία διάκριση του «European Golden Boy Web 2025» που κέρδισε, ο Χρήστος Μουζακίτης!

To «χρυσό αγόρι» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που αναδείχθηκε μέσα από τον Ολυμπιακό και έκανε περήφανη ολόκληρη την Ελλάδα, παρέλαβε το βαρύτιμο βραβείο του σε μια λαμπρή εκδήλωση που έγινε το βράδι της Δευτέρας (1/12) στο Τορίνο από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport.

Ακόμη ο 18χρονος ποδοσφαιριστής μιλώντας σε συλλογικό επίπεδο τόνισε ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να κατακτήσει κι ένα Champions League με τους «ερυθρόλευκους»!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης στην κάμερα του «in.gr»

Για το αν τρόπαιο που του απονεμήθηκε είναι βαρύ: «Το περίμενα πιο βαρύ, αλλά όσο βαρύ και να είναι μπορώ να σηκώσω μέχρι κι έναν τόνο αυτή τη στιγμή!».

Όσο για το ποια είναι τα πρώτα του συναισθήματα μετά την απονομή: «Πάρα πολλή χαρά, ήταν φοβερό όλο το σκηνικό εδώ που έχουν στήσει. Μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου».

Για το γεγονός οτι στη σημαντική αυτή στιγμή είχε δίπλα του και την οικογένειά του, αλλά και τους ανθρώπους από τον Ολυμπιακό: «Οι δύο οικογένειές μου ήταν εδώ, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το πρώτο μου προσωπικό βραβείο».

Για το αν αυτό θα είναι το πρώτο βραβείο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν: «Εύχομαι ναι…».΄

Τέλος για τις ευχές του σε συλλογικό επίπεδο με τον Ολυμπιακό, ο Μουζακίτης σημείωσε: «Ένα Champions League και να πάμε και σε ένα Μουντιάλ», κατέληξε ο Χρήστος Μουζακίτης