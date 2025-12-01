sports betsson
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Ποδόσφαιρο 01 Δεκεμβρίου 2025 | 22:19
Eνσωμάτωση

Μουζακίτης στο In: «Μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου – Champions League με τον Ολυμπιακό»

Οι δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «in.gr» ο Χρήστος Μουζακίτης λίγη ώρα μετά τη παραλαβή του βραβείου «European Golden Boy Web 2025».

Νικόλαος Κώτσης
ΚείμενοΝικόλαος Κώτσης



Spotlight

Ως μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής του, χαρακτήρισε την σπουδαία διάκριση του «European Golden Boy Web 2025» που κέρδισε, ο Χρήστος Μουζακίτης!

To «χρυσό αγόρι» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που αναδείχθηκε μέσα από τον Ολυμπιακό και έκανε περήφανη ολόκληρη την Ελλάδα, παρέλαβε το βαρύτιμο βραβείο του σε μια λαμπρή εκδήλωση που έγινε το βράδι της Δευτέρας (1/12) στο Τορίνο από την  ιταλική εφημερίδα Tuttosport.

Ακόμη ο 18χρονος ποδοσφαιριστής μιλώντας σε συλλογικό επίπεδο τόνισε ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να κατακτήσει κι ένα Champions League με τους «ερυθρόλευκους»!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης στην κάμερα του «in.gr»

Για το αν τρόπαιο που του απονεμήθηκε είναι βαρύ: «Το περίμενα πιο βαρύ, αλλά όσο βαρύ και να είναι μπορώ να σηκώσω μέχρι κι έναν τόνο αυτή τη στιγμή!».

Όσο για το ποια είναι τα πρώτα του συναισθήματα μετά την απονομή: «Πάρα πολλή χαρά, ήταν φοβερό όλο το σκηνικό εδώ που έχουν στήσει. Μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου».

Για το γεγονός οτι στη σημαντική αυτή στιγμή είχε δίπλα του και την οικογένειά του, αλλά και τους ανθρώπους από τον Ολυμπιακό: «Οι δύο οικογένειές μου ήταν εδώ, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το πρώτο μου προσωπικό βραβείο».

Για το αν αυτό θα είναι το πρώτο βραβείο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν: «Εύχομαι ναι…».΄

Τέλος για τις ευχές του σε συλλογικό επίπεδο με τον Ολυμπιακό, ο Μουζακίτης σημείωσε: «Ένα Champions League και να πάμε και σε ένα Μουντιάλ», κατέληξε ο Χρήστος Μουζακίτης

Wall Street
Wall Street: «Ποδαρικό» ο Δεκέμβριος με πτώση του S&P 500, βουτιά 6,5% για Bitcoin

Wall Street: «Ποδαρικό» ο Δεκέμβριος με πτώση του S&P 500, βουτιά 6,5% για Bitcoin

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» στη Ρεάλ Βαλβέρδε
Ποδόσφαιρο 01.12.25

O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» σταρ της Ρεάλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε! Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στοχεύουν σε μια «ηχηρή» μεταγραφή 100 εκατομμυρίων λιρών, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»

Η ατάκα του Χρήστου Μουζακίτη που ξεχώρισε κατά την απονομή του Golden Boy Web, ήταν ότι στο πινγκ πονγκ ενδέχεται να είναι ακόμη καλύτερος σε σχέση με το ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Μπάσκετ 01.12.25

Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal

Η Amazon «κλειδώνει» τα δικαιώματα NBA στις ΗΠΑ χάρη στη δύναμη της Prime Video στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Οδύνη 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
