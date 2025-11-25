Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 0-1: Ήττα – σοκ για την ομάδα του Αμορίμ
Ο Γκουέιγ άφησε την Έβερτον με δέκα παίκτες από το 13′, αλλά η γκολάρα του Ντιούσμπερι-Χολ χάρισε στα «ζαχαρωτά» τεράστια νίκη (0-1) επί της κάκιστης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Πέντε σερί ματς χωρίς ήττα είχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League, αλλά η εικόνα της δεν έπειθε.
Κόντρα στην Έβερτον ήθελε νίκη για να πιάσει τετράδα, δεν υπολόγισε όμως στην Έβερτον που της έκλεισε το σπίτι επικρατώντας με 1-0 στο «Old Trafford» για τη 12η αγωνιστική, αν και αγωνιζόταν από το 13′ με παίκτη λιγότερο λόγω της απίστευτης αποβολής του Γκουέιγ που χαστούκισε συμπαίκτη του.
Ο 36χρονος άσος αρπάχτηκε με τον Κιν μετά από μία φάση της Γιουνάιτεντ με σουτ του Μπρούνο και τον χαστούκισε, με τον διαιτητή να του δείχνει αμέσως την κόκκινη κάρτα. Ο Γκουέιγ ήταν εκτός εαυτού με τον συμπαίκτη του ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο παιχνίδι τρία λεπτά νωρίτερα λόγω τραυματισμού του Κόουλμαν.
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση το πέτυχε στο 29′ ο Ντιούσμπερι-Χολ με τρομερό σουτ και στη συνέχεια η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες άντεξε χάρη στον Πίκφορντ που πραγματοποίησε σπουδαίες επεμβάσεις κυρίως προς το φινάλε του ματς.
Όπως στην κεφαλιά του Ζίρκζεϊ στο 79′ κι ενώ στο 90+2′ ο Ντε Λιχτ αμαρκάριστος τον σημάδεψε με κακό και αδύναμο πλασέ. Έτσι η Έβερτον άντεξε και πήρε το πρώτο της διπλό στο συγκεκριμένο γήπεδο από το 2013, όταν δηλαδή ο Μόγιες ήταν προπονητής στη Γιουνάιτεντ.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Μαζραουί (46’ Μάουντ), Ντε Λιχτ, Ντόργκου (58’ Νταλότ), Γιορό, Σο, Ντιαλό, Κασεμίρο (58’ Μέινου), Φερνάντες, Ζίρκζεϊ, Μπεμό.
Έβερτον: Πίκφορντ, Κόουλμαν (10’ Ο’Μπράιεν), Κιν, Ταρκόβσκι, Μικολένκο, Γκουέιγ, Γκάρνερ, Εντιαγέ (81’ Αϊρογκμπέναμ), Ντιούσμπερι Χολ (88’ Αλκαράς), Γκρίλις (87’ ΜακΝίλ), Μπαρί (81’ Μπέτο)
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 22/11
Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2
Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1
Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0
Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2
Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1
Κυριακή 23/11
Λιντς-Άστον Βίλα 1-2
Άρσεναλ-Τότεναμ 4-1
Δευτέρα 24/11
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον 0-1
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (13η) αγωνιστική:
Σάββατο 29/11
Μπρέντφορντ-Μπέρνλι (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς (17:00)
Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ (17:00)
Έβερτον-Νιουκάστλ (19:30)
Τότεναμ-Φούλαμ (22:00)
Κυριακή 30/11
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:05)
Άστον Βίλα-Γουλβς (16:05)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον (16:05)
Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ (16:05)
Τσέλσι-Άρσεναλ (18:30)
