Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Εκεί που λες πως τα έχεις δει όλα, πάντα θα υπάρχει κάτι που θα σε διαψεύδει. Όπως το σκηνικό που συνέβη στο «Old Trafford» στο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Στο 13ο λεπτό ο Μπρούνο με σουτ απείλησε για τους γηπεδούχους και με το τέλος της φάσης ο Γκουεγέ κατευθύνθηκε έξαλλος προς το μέρος του Κιν, ο οποίος μάλιστα είχε μόλις μπει στο παιχνίδι στη θέση του τραυματία Κόλμαν.

Όπως φάνηκε και από τα ριπλέι, ο Γκουέιγ χαστούκισε τον Κιν, με τους δύο παίκτες να τα λένε για αρκετά δευτερόλεπτα σε έντονο ύφος. Εν τέλει ο διαιτητής του αγώνα, που ήταν μπροστά στη φάση, απέβαλε με κόκκινη τον Σενεγαλέζο αμυντικό μέσο. Ο 36χρονος άσος ήταν εκτός εαυτού και ο Πίκφορντ προσπαθούσε μάταια να τον ηρεμήσει.

Τελικά, με κάποιον τρόπο οδηγήθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου για να συνεχιστεί το παιχνίδι, αφήνοντας όμως την Έβερτον με παίκτη λιγότερο από τόσο νωρίς.

Ακόμη κι έτσι πάντως οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 29′ με 1-0, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα.

Δείτε το απίστευτο στιγμιότυπο από το ματς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον σε δύο βίντεο

🚨 PREMIER LEAGUE SCANDAL! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 IDRISSA GUEYE IS SENT OFF FOR AN ARGUMENT WITH MICHAEL KEANE! 🤯 WE HAVE NEVER SEEN ANYTHING LIKE THIS. 😶 What are your thoughts? 😯 Manchester United 0-0 Everton 🎥 @TheGoalsZone pic.twitter.com/euMFTsRp4H — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 24, 2025