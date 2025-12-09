Γούλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-4: Έριξε τεσσάρα και έπιασε πεντάδα

Πάρτι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Μολινό»! Παρότι τα βρήκε σκούρα για ένα ημίχρονο κόντρα στην ουραγό και καταδικασμένη Γουλβς, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ ξέσπασε στο δεύτερο και επέστρεψε στα τρίποντα επικρατώντας με 4-1 για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κόκκινους διαβόλους» ο Μπρούνο με δύο γκολ και ασίστ, καμία σωτηρία από την άλλη για τους «λύκους» που τουλάχιστον κατάφεραν να σκοράρουν μετά από τον Οκτώβριο.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και μέχρι το δεκάλεπτο είδε τον Τζόνστον να πραγματοποιεί δύο σπουδαίες επεμβάσεις σε προσπάθειες των Νταλότ και Εμπουεμό. Τελικά το γκολ ήρθε στο 25′ όταν ο Αντρέ έκανε λάθος, ο Κούνια σέρβιρε στον Μπρούνο ο οποίος παρότι γλίστρησε φάτσα με το τέρμα, σηκώθηκε, απέφυγε τον αντίπαλό του και σκόραρε με δυνατό σουτ για το 0-1.

Τέσσερα λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι έχασαν απίθανη τριπλή ευκαιρία με Εμπουεμό, Κούνια και Ντιαλό για δεύτερο γκολ, με τη Γουλβς να σκοράρει στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου αν και μέχρι τότε ήταν ακίνδυνη. Μετά από αδράνεια στην άμυνα της Γιουνάιτεντ ο Μπελγκάρντ έκανε το 1-1 και έβαλε τέλος στη δυστοκία της ομάδας του.

Στο δεύτερο μέρος η Γουλβς προσπάθησε να αιφνιδιάσει την αντίπαλό της, αλλά μόλις δέχθηκε δεύτερο γκολ, κατέρρευσε. Στο 51′ συγκεκριμένα η Γιουνάιτεντ έβγαλε γρήγορη αντεπίθεση, ο Νταλότ βρήκε ωραία τον Εμπουεμό που από κοντά έκανε το 1-2. Στο 62′ ο Μπρούνο βρήκε με τρομερή μπαλιά τον Μάουντ που ολομόναχος από την καρδιά της άμυνας έκανε το 1-2 και στο 67′ ο Τζόνστον έσωσε σε προσπάθεια του Κούνια. Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε ο Μπρούνο με πέναλτι στο 82′.

ΓΟΥΛΒΣ: Τζόνστον, Χούβερ (86′ Τσατσούα), Μοσκέρα, Αγκμπαντού, Τότι (70’ Ο.Μπουένο), Βόλφε, Αντρέ, Κρέιτσι, Μπελεγκάρντ (54’ Φερ Λόπεθ), Αρίας (70’ Μανέ), Στραντ Λάρσεν (69’ Αροκοντάρε)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Νταλότ (84’ Ντόργκου), Μαζραουί (69’ Μαρτίνες), Χέβεν (69’ Γιορό), Σο, Κασεμίρο (78’ Μέινου), Ντιαλό, Μάουντ (84’ Ζίρκζεϊ), Φερνάντες, Κούνια, Μπεμό.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-4

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (16η) αγωνιστική:

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)