Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ 1-1: Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν αλλά σκόνταψαν στο τέλος

Η Γουέστ Χαμ έμοιαζε ιδανικός αντίπαλος για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να δοθεί συνέχεια στο σπουδαίο διπλό επί της Κρίσταλ Πάλας και να πιάσει τετράδα. Ο Νταλότ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ και όλα έδειχναν πως θα ερχόταν το τρίποντο, αλλά στο τέλος οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν για ακόμη μία φορά να τα κάνουν μαντάρα αφήνοντας δύο βαθμούς με το 1-1 κόντρα στους Λονδρέζους στο «Ολντ Τράφορντ» για τη 14η αγωνιστικής της Premier League.

Μόλις στο 6′ ο Κασεμίρο έσωσε σε σουτ του Φερνάντες και στο 24′ ο Αρεολά απέκρουσε σουτ του Εμπουεμό. Τέσσερα λεπτά μετά ο Γουάν Μπισάκα έσωσε στη γραμμή την προβολή του Ζίρκζεϊ και στην επαναφορά το σουτ του Μπρούνο έφυγε λίγο άουτ. Στο 35′ ο Λάμενς μπλόκαρε ένα σουτ του Μπόουεν και το ημίχρονο τελείωσε με δύο καλές στιγμές από Κασεμίρο και Σούτσεκ για κάθε ομάδα.

Στο δεύτερο μέρος η Γιουνάιτεντ μπήκε πιο δυνατά και αφού έχασε δύο ευκαιρίες με τον Εμπουεμό έκανε το 1-0 στο 58′ με σουτ του Νταλότ. Το παιχνίδι δεν είχε φάσεις από εκεί και μετά, ωστόσο στο 83′ η Γουέστ Χαμ έφτασε στο 1-1 όταν ο Μαζραουί έσωσε πάνω στη γραμμή μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Μαγκασά που με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Μαζραουί, Νταλότ (68’ Ντόργκου), Σο (88’ Μαρτίνες), Χέβεν (46’ Γιορό), Κασεμίρο, Φερνάντες, Ζίρκζεϊ (77’ Ουγκάρτε), Κούνια (77’ Μάουντ), Ντιαλό, Εμπουεμό

Γουέστ Χαμ: Αρεολά, Γουάν Μπισάκα, Τοντιμπό, Μαυροπάνος, Ντιούφ, Ποτς (83’ Ίρβινγκ), Μαγκασά, Φερνάντες, Σούτσεκ (83’ Καντέ), Μπόουεν, Γουίλσον (87’ Κίλμαν).

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Τρίτη 02/12

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-2

Τετάρτη 03/12

Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 2-0

Μπράιτον-Άστον Βίλα 3-4

Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 0-1

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1

Λιντς-Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 1-1

Πέμπτη 04/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ 1-1

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (15ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (14:30)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι (17:00)

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ (17:00)

Νιουκάστλ-Μπέρνλι (17:00)

Τότεναμ-Μπρέντφορντ (17:00)

Λιντς-Λίβερπουλ (19:30)

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ (16:00)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (18:30)

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)