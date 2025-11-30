Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Ανατροπή από τα… παλιά στο Λονδίνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε από το 1-0 και επικράτησε με 2-1 της Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο για την 13η αγωνιστική της Premier League, ανεβαίνοντας στην 6η θέση με 21 βαθμούς.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» με τα γκολ των Ζίρκζι και Μάουντ έφτασαν στην ανατροπή και πήραν ένα σημαντικό τρίποντο. Από την άλλη οι γηπεδούχοι ηττήθηκαν για δεύτερο σερί ματς, μετά από αυτό στο Στρασβούργο μεσοβδόμαδα και έμειναν στην 7η θέση με 20.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Γιουνάιτεντ να «απειλεί» μόλις στο 2′ με την προβολή του Καζεμίρο από το ύψος της μικρής περιοχής. Όμως, οι γηπεδούχοι έβαλαν φρένο… στους φιλοξενούμενους και είχαν κάποιες καλές ευκαιρίες στο 13′ και το 15′ με σουτ του Γουάρτον και του Ματετά αντίστοιχα.

Περίπου δεκαπέντε λεπτά αργότερα, ο Ματετά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, καθώς κέρδισε πέναλτι από σκληρό μαρκάρισμα του Γιορό και εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα για το 1-0.

Μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους δεν υπήρξε κάποια άλλη αναγνωριστική φάση και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τους Λονδρέζους να προηγούνται με 1-0.

Μεγάλη ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο δεύτερο μέρος

Η Γιουνάιτεντ πάτησε γκάζι στο δεύτερο μέρος και πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Ζίρκζι «έγραψε» το 1-1 στο 54′, με εξαιρετικό αριστερό σουτ μετά από σέντρα του Μπρούνο Φερνάντες.

Μετά την ισοφάριση, ο Μάουντ με δυνατό δεξί σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Χέντερσον και διαμόρφωσε το 2-1 για τη Γιουνάιτεντ, η οποία έκανε την ανατροπή και πέρασε μπροστά στο σκορ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο 90+3′ ο Κασεμίρο έκανε φάουλ στον Χιούζ, αλλά οι «αετοί» δεν εκτέλεσαν επιτυχημένα και το σκορ παρέμεινε ως είχε για το τελικό 2-1 και τη μεγάλη νίκη της Γιουνάιτεντ.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκεΐ, Μουνιός, Γουάρτον (Χιουζ), Καμάντα (85′ Λέρμα), Μίτσελ (85′ Ντέβενι), Σαρ (38′ Ενκέτια), Πίνο (78′ Ούτσε), Ματετά

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Λάμενς, Γιορό (54′ Μαζραουί), Ντε Λιχτ, Σο (82′ Μαρτίνες), Ντιαλό (90′ Ντόργκου), Καζεμίρο, Φερνάντες, Νταλότ, Εμπεουμό (90′ Μέινου), Μάουντ, Ζίρκζι

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 29/11

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2

Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4

Τότεναμ-Φούλαμ 1-2

Κυριακή 30/11

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2

Άστον Βίλα-Γουλβς (16:05)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον (16:05)

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ (16:05)

Τσέλσι-Άρσεναλ (18:30)

Η βαθμολογία της Premier League

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

02/12 21:30 Μπρέντφορντ – Έβερτον

02/12 21:30 Φούλαμ – Σίτι

02/12 22:15 Νιούκαστλ – Τότεναμ

03/12 21:30 Άρσεναλ – Μπρέντφορντ

03/12 21:30 Μπράιτον – Άστον Βίλα

03/12 21:30 Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας

03/12 21:30 Γουλβς – Λίβερπουλ

03/12 22:15 Λιντς – Τσέλσι

03/12 22:14 Λίβερπουλ – Σάντερλαντ

04/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ