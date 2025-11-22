Πλήγμα… 70.000.000 ευρώ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του επιθετικού Μπέντζαμιν Σέσκο για «μερικές εβδομάδες», όπως επιβεβαίωσε ο Ρούμπεν Αμορίμ την Παρασκευή (21/11), ενόψει της αναμέτρησης της Δευτέρας (24/11) για την Premier League απέναντι στην Έβερτον στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο Σέσκο, που υπέστη τραυματισμό στο γόνατο στο 2-2 με την Τότεναμ στο τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή, προστίθεται στους απόντες μαζί με τον Χάρι Μαγκουάιρ, ενώ ο Κόμπι Μέινο παραμένει αμφίβολος αφού δεν προπονήθηκε την Παρασκευή.

Τι είπε ο Ρούμπεν Αμορίμ για την απώλεια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό», δήλωσε ο Αμορίμ αναφερόμενος στον Σλοβένο διεθνή. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σε μερικές εβδομάδες, περιμένουμε να τον έχουμε. Ο Μαγκουάιρ δεν είναι έτοιμος. Ο Κόμπι Μέινο δεν προπονήθηκε σήμερα, αλλά ελπίζουμε πως θα το κάνει αύριο».

Ο Πορτογάλος τεχνικός ελπίζει ότι ο Σέσκο θα επιστρέψει εγκαίρως πριν φύγουν οι Μπράιαν Εμπεμό (Καμερούν) και Αμάντ Ντιαλό (Ακτή Ελεφαντοστού) για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, που ξεκινά στις 21 Δεκεμβρίου. «Περίπου την ίδια περίοδο θα φύγουν. Δεν θέλω να το πω με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά όταν θα πάνε στο καμπ, περιμένω να έχουμε πίσω τον Μπεν», ανέφερε ο Αμορίμ.

Πρόσθεσε ότι η Γιουνάιτεντ προσπαθεί να διαπραγματευτεί αργότερες ημερομηνίες αναχώρησης για τις διεθνείς υποχρεώσεις των Εμπεμό και Ντιαλό, οι οποίοι θα απουσιάσουν από αρκετά παιχνίδια της ομάδας μέσα στην απαιτητική περίοδο των Χριστουγέννων.

«Έχουμε τους κανονισμούς για το πότε πρέπει να αποδεσμεύουμε τους παίκτες. Προσπαθούμε να τους έχουμε λίγο περισσότερο, αλλά θα δούμε», είπε.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, οι παίκτες πρέπει να αποδεσμεύονται και να αρχίσουν το ταξίδι τους το αργότερο το πρωί της Δευτέρας της εβδομάδας που προηγείται από την εβδομάδα έναρξης του τουρνουά, κάτι που σημαίνει 8 Δεκεμβρίου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. «Θα προσπαθήσουμε να κανονίσουμε κάτι με την ομοσπονδία», ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 7η θέση με 18 βαθμούς, έναν πίσω από την τετράδα, ενώ η Έβερτον είναι τρεις βαθμούς πιο κάτω, στη 13η θέση. Παρότι μόνο τρεις από τα επόμενα δέκα παιχνίδια της Γιουνάιτεντ είναι απέναντι σε ομάδες της πρώτης δεκάδας, ο Αμορίμ απέρριψε τα περί… εύκολου προγράμματος.

«Δεν έχει σημασία, όλα είναι τόσο κοντά που αυτό είναι άσχετο», είπε. «Και αν γνωρίζετε την ιστορία αυτής της ομάδας, ποτέ δεν ξέρετε ποιο είναι το δύσκολο παιχνίδι». Η αναμέτρηση της Δευτέρας στο «Ολντ Τράφορντ» συμπίπτει με την επέτειο ενός έτους από το ντεμπούτο του Αμορίμ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ.

«Η πρώτη σκέψη ήταν πως το περιβάλλον στην Premier League ήταν πραγματικά διαφορετικό και αυτό με ενθουσίασε», είπε για τις πρώτες μέρες του. «Αμέσως κατάλαβα ότι θα δυσκολευτούμε σε κάποια πράγματα, αλλά το συναίσθημα ήταν πως αυτή είναι η καλύτερη λίγκα στον κόσμο, ίσως ο καλύτερος σύλλογος».

Αν και η Γιουνάιτεντ δείχνει σημάδια βελτίωσης, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στα τελευταία πέντε παιχνίδια, ο Αμορίμ τόνισε ότι η συνέπεια είναι το κλειδί.

«Ναι, νομίζω πως το δείχνουμε, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν έχει σημασία τι κάναμε στα πρόσφατα παιχνίδια», ανέφερε. «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι υποφέραμε πολύ σε αυτά τα ματς και πρέπει να παίζουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο. Είμαστε πιο κυριαρχικοί, παίζουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε κάθε τομέα».