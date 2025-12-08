Κλήρωση FA Cup: Κόντρα στη Γιουνάιτεντ η Μπράιτον – Με Ρέξαμ η Νότιγχαμ Φόρεστ (pic)

Τη Δευτέρα (8/12) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον τρίτο γύρο του FA Cup που ανέδειξε τέσσερα ζευγάρια από την Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υποδεχτεί την Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα, η Τότεναμ θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα, η Έβερτον τη Σάντερλαντ και η Νιούκαστλ την Μπόρνμουθ. Από εκεί και πέρα, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα παίξει εκτός έδρας με τη Ρέξαμ, η Τσέλσι με την Τσάρλτον και η Λίβερπουλ με την Μπάρνσλεϊ.

The draw for the #EmiratesFACup third round proper is complete 🏆🚨 🔗 https://t.co/4nnCcS2644 pic.twitter.com/xdMr8DcoA7 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 8, 2025

Αναλυτικά τα ζευγάρια του 3ου γύρου του FA Cup:

Γουλβς – Σριούσμπερι Τάουν

Ντόνκαστερ – Σαουθάμπτον

Τότεναμ – Άστον Βίλα

Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ Τάουν

Πρέστον – Γουγκαν

Ίπσουιτς – Μπλάκπουλ

Ρέξαμ – Νότιγχαμ

Τσάρλτον – Τσέλσι

Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ Σίτι

Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ

Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ

Φούλαμ – Μίντλεσμπρο

Έβερτον – Σάντερλαντ

Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

Μπέρνλι – Μίλγουολ

Νόριτς – Γουόλσολ

Πόρτσμουθ – Άρσεναλ

Ντέρμπι – Λιντς

Σουόνσι – Γουέστ Μπρομ

Σάλφορντ Σίτι – Σουίντον Τάουν

Μπόρχαμ Γουντ – Μπράκλεϊ Τάουν ή Μπέρτον Άλμπιον

Γκρίμσμπι Τάουν – Γουέστον Σούπερ Μάρε

Χαλ – Μπλάκμπερν

Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ

ΜΚ Ντονς – Όξφορντ

Τσέλτεναμ – Λέστερ

Κέιμπριτζ – Γιουνάιτεντ – Μπέρμιγχαμ

Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ

Στόουκ – Κόβεντρι

Μάκλεσφιλντ – Κρίσταλ Πάλας

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ Τάουν