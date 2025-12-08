Κλήρωση FA Cup: Κόντρα στη Γιουνάιτεντ η Μπράιτον – Με Ρέξαμ η Νότιγχαμ Φόρεστ (pic)
Τι έβγαλε η κληρωτίδα του FA Cup για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης - Όλα τα ζευγάρια.
Τη Δευτέρα (8/12) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον τρίτο γύρο του FA Cup που ανέδειξε τέσσερα ζευγάρια από την Premier League.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υποδεχτεί την Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα, η Τότεναμ θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα, η Έβερτον τη Σάντερλαντ και η Νιούκαστλ την Μπόρνμουθ. Από εκεί και πέρα, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα παίξει εκτός έδρας με τη Ρέξαμ, η Τσέλσι με την Τσάρλτον και η Λίβερπουλ με την Μπάρνσλεϊ.
The draw for the #EmiratesFACup third round proper is complete 🏆🚨
🔗 https://t.co/4nnCcS2644 pic.twitter.com/xdMr8DcoA7
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 8, 2025
Αναλυτικά τα ζευγάρια του 3ου γύρου του FA Cup:
Γουλβς – Σριούσμπερι Τάουν
Ντόνκαστερ – Σαουθάμπτον
Τότεναμ – Άστον Βίλα
Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ Τάουν
Πρέστον – Γουγκαν
Ίπσουιτς – Μπλάκπουλ
Ρέξαμ – Νότιγχαμ
Τσάρλτον – Τσέλσι
Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ Σίτι
Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ
Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ
Φούλαμ – Μίντλεσμπρο
Έβερτον – Σάντερλαντ
Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Μπέρνλι – Μίλγουολ
Νόριτς – Γουόλσολ
Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
Ντέρμπι – Λιντς
Σουόνσι – Γουέστ Μπρομ
Σάλφορντ Σίτι – Σουίντον Τάουν
Μπόρχαμ Γουντ – Μπράκλεϊ Τάουν ή Μπέρτον Άλμπιον
Γκρίμσμπι Τάουν – Γουέστον Σούπερ Μάρε
Χαλ – Μπλάκμπερν
Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ
ΜΚ Ντονς – Όξφορντ
Τσέλτεναμ – Λέστερ
Κέιμπριτζ – Γιουνάιτεντ – Μπέρμιγχαμ
Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ
Στόουκ – Κόβεντρι
Μάκλεσφιλντ – Κρίσταλ Πάλας
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ Τάουν
