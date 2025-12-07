Συνελήφθη διεθνής ποδοσφαιριστής στην Αγγλία ως ύποπτος για επίθεση
Σάλος έχει προκληθεί στην Αγγλία μετά την είδηση ότι διεθνής ποδοσφαιριστής -που ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί το όνομά του- έχει συλληφθεί για επίθεση και συμπλοκή.
- Προσοχή στα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια - Το μήνυμα της Πυροσβεστικής
- Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις – Οι προθεσμίες και οι πληρωμές
- «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
- Τι ισχύει για το δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς - Πότε θα καταβληθεί
Τον γύρο του κόσμου κάνει μία δυσάρεστη είδηση από την Αγγλία. Συγκεκριμένα, πασίγνωστος, διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη ως ύποπτος για συμμετοχή σε επίθεση και συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.
Τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους. Ωστόσο, πιθανόν πρόκειται για παίκτη που αγωνίζεται στη Premier League και φήμες που έχουν διαρρεύσει τις τελευταίες ώρες στα media της χώρας αναφέρουν ότι ίσως πρόκειται για παίκτη της Κρίσταλ Πάλας.
Το εν λόγω δημοσίευμα
🚨 BREAKING: An international footballer has been arrested in central London on suspicion of assault and affray, @SamiMokbel_BBC reports
Police said an incident took place during the early hours of Saturday in the West End.
The player, 29, was arrested at the scene on…
— Sam C (@SamC_reports) December 7, 2025
- Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 0-2: Ιστορικό «διπλό» για την ομάδα του Βίγκο
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Νάπολι – Γιουβέντους 2-1: Ο Χόιλουντ έστειλε τους «παρτενοπέι» στην κορυφή
- Συνελήφθη διεθνής ποδοσφαιριστής στην Αγγλία ως ύποπτος για επίθεση
- Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 13ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (pic)
- Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις