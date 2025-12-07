Συνελήφθη διεθνής ποδοσφαιριστής στην Αγγλία ως ύποπτος για επίθεση

Τον γύρο του κόσμου κάνει μία δυσάρεστη είδηση από την Αγγλία. Συγκεκριμένα, πασίγνωστος, διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη ως ύποπτος για συμμετοχή σε επίθεση και συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους. Ωστόσο, πιθανόν πρόκειται για παίκτη που αγωνίζεται στη Premier League και φήμες που έχουν διαρρεύσει τις τελευταίες ώρες στα media της χώρας αναφέρουν ότι ίσως πρόκειται για παίκτη της Κρίσταλ Πάλας.

