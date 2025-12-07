Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»

Θέση στην πρώτη τετράδα της Premier League πήρε η Κρίσταλ Πάλας, η οποία συνεχίζει την πολύ καλή της φετινή πορεία, επικρατώντας αυτή τη φορά της Φούλαμ στο… ντέρμπι του Λονδίνου με 2-1, για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Πλέον οι φιλοξενούμενοι έχουν ανέβει στους 26 βαθμούς και την 4η θέση, ενώ οι «κότατζερς» παραμένουν σε μικρή απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 17 βαθμούς, βρισκόμενοι στην 15η θέση.

Η Πάλας ξεκίνησε ιδανικά το ματς με τον Έντι Ενκέτια να κάνει το 1-0 στο 20′, όμως η Φούλαμ βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο με δράστη τον Χάρι Γουίλσον στο 38ο λεπτό. Το μεγάλο «διπλό» για τους φιλοξενούμενους χάρισε ο Μαρκ Γκέχι στο 87′ για το τελικό 2-1.

Οι συνθέσεις:

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Καστάιν, Μπάσεϊ, Άντερσεν, Τετέ, Μπεργκ (76’ Κινγκ), Τσουκβουέζε (76’ Λούκιτς), Ιγουόμπι (88’ Κέιρνι), Σμιθ Ρόου (68’ Κέβιν), Γουίλσον (88’ Τραορέ), Χιμένες,

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Κλάιν (77’ Κανβό), Λακρουά, Γκέχι, Μίτσελ, Καμάντα, Γουόρτον, Πίνο (90+2’ Ντέβενι), Ματετά (65’ Ούτσε), Ενκέτια (65’ Λέρμα).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (16η):

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)