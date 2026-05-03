Αιματηρό επεισόδιο σε χωριό του δήμου Μινώα Πεδιάδας: Οι πυροβολισμοί στο νεκροταφείο και η σχέση δράστη και θύματος

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται από το χωριό του δήμου Μινώα Πεδιάδος, όπου σήμερα γύρω στη μιάμιση το μεσημέρι σημειώθηκε το νέο αυτό αιματηρό περιστατικό.

Δράστης και θύμα, 21 και 24 ετών αντίστοιχα, είναι και οι δύο γνώριμοι των διωκτικών αρχών.

Τι τους χωρίζει, τι τους ενώνει

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί έχουν απασχολήσει για διάφορα περιστατικά που φέρεται να είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Αυτό που τους χωρίζει, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες είναι το ότι ο ένας φέρεται να κατηγορεί τον άλλο για κάποιο περιστατικό που σημειώθηκε στο χωριό.

Οι δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας, σύμφωνα με το ένα σενάριο φέρονται να έδωσαν ραντεβού στο νεκροταφείο για να ορκιστούν πάνω από συγκεκριμένο τάφο, ίσως, όπως εκτιμούν κάποιες πηγές, τα πράγματα να μην πήγαν όπως τα σχεδίασαν και ο δράστης που αναζητείται πυροβόλησε αρκετές φορές με εννιάρι πιστόλι στο αριστερό πόδι του θύματος.

Υπάρχουν μάλιστα αναφορές από κατοίκους που βρέθηκαν στο σημείο, ότι το θύμα κυνηγήθηκε έτρεξε σε ένα λιόφυτο και μόνο όταν ο δράστης είδε τον 24χρονο να γονατίζει, έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η δεύτερη εκδοχή, η οποία στηρίζεται σε κατοίκους του χωριού που γνωρίζουν και τις δύο πλευρές, αναφέρει ότι δράστης και θύμα συναντήθηκαν τυχαία στο νεκροταφείο.

Ο δράστης πυροβολούσε στον αέρα και του έγινε παρατήρηση από το θύμα.

Ακολούθησε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο νεαρών που είχε ως αποτέλεσμα τον πυροβολισμό και τραυματισμό του ενός.

Να σημειωθεί τέλος, ότι σήμερα ήταν το 40ημερο μνημόσυνο ενός ανθρώπου που αποτελεί κρίκο της ιστορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, έπεσαν 8 πυροσβολισμοί.

Η κατάσταση της υγείας του 24χρονου

Ο νεαρός φέρει συντριπτικό κάταγμα στην ποδοκνημική χώρα ωστόσο δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του.

Τις επόμενες ώρες οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου θα αποφασίσουν για το εαν χειρουργηθεί ή όχι.